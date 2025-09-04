El Fondo Sal Apbn se desembolsa al Banco Himbara, los Kopdes rojos y blancos pueden presentar un crédito

Yakarta, Viva – El viceministro de cooperativo Ferry Juliántono declaró que la cooperativa de la aldea roja y blanca/Kelurahan podría haber comenzado a solicitar un préstamo a banco-Sambleas de la Asamblea del banco propiedad del estado de Bank (Himbara). Esto sigue a la emisión del Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) número 63 de 2025.

Bank Himbara, a saber, Bni, Bri, BSI y Bank Mandiri, han preparado un libro manual para el préstamo. La guía contiene el procedimiento para presentar préstamos y desembolsos de fondos que pueden presentar las cuatro cooperativas bancarias.

«Con PMK número 63, el banco Himbara ha podido retirar el techo dado por el Ministerio de Finanzas», dijo Ferry, después de la reunión de coordinación Kopdes/Kopkel Merah Putih, en Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

El ferry continuó, para facilitar el proceso de sumisión, el banco Himbara brindará asistencia a la cooperativa. También se han completado varias pautas operativas, incluidas las licencias del Ministerio de Inversión y la Margura Aleja/BKPM.

La atmósfera del almacén cooperativo de la unidad del pueblo (KUD) Foto : Viva/Cahyo Edi (Yogyakarta)

Dijo que la Fuerza de Tarea (Fuerza de Tarea) Red y Kopkel Kopdes/Kopkel a nivel regional comenzaría a ir a las regiones la próxima semana. Para socializar la guía a la Fuerza de Tarea Provincial, Regencia y de la Ciudad. Los jefes de subdistrito también estarán involucrados para que esta socialización sea uniforme y efectiva.

Se sabe que el PMK número 63 de 2025 regula el uso de un saldo más presupuestario (Sal) de RP16 Trillion del presupuesto estatal de 2025 para brindar apoyo a los bancos de Himbara que distribuirá préstamos a la cooperativa roja y blanca de Village/Kelurahan. Este fondo se colocará en BRI, BNI, Mandiri y BSI, que luego se distribuirán a la cooperativa.

El gobierno ha establecido financiamiento inicial para los Kopdes/Kopkel rojos y blancos tiene un techo de hasta Rp3 mil millones por unidad de cooperativa a través de un esquema Crédito Los esfuerzos de las personas (Kur), con una tasa de interés del seis por ciento y un tenor de seis años.

El gobierno también proporciona un período de gracia o un período de gracia durante seis meses para proporcionar espacio de adaptación cooperativa en las etapas operativas iniciales, sin presión de pago directo. (Hormiga)