El fondo de salud del Writers Guild of America ha recibido un golpe brutal en los últimos dos años, perdiendo 122 millones de dólares a medida que los costos aumentaron y el trabajo se desaceleró.

Gran parte de esa disminución se debe a la huelga de 2023, cuando las contribuciones al plan cayeron un 31,5% mientras que los costos de salud aumentaron un 5%, lo que generó un asombroso déficit de 82 millones de dólares.

Pero incluso después de que se reanudaron las actividades, el fondo siguió perdiendo dinero, acumulando un déficit de 40 millones de dólares en 2024, según su última declaración de impuestos.

El plan de salud y sus funestas finanzas parecen ser la piedra angular del WGA negociaciones la próxima primavera.

Michele Mulroney, presidenta de WGA West, ya ha informado a los miembros que la atención se centrará en aumentar las contribuciones de los empleadores. La última vez que se abordó el plan de salud, en 2017, el sindicato también acordó aumentar los deducibles de los miembros y reducir los pagos por atención fuera de la red.

Las finanzas del plan están en mucho peor estado ahora que entonces, lo que sugiere que podría ser mucho más difícil cerrar la brecha. Y la inflación sanitaria sigue empeorando. Según una encuesta reciente de Mercer, los empleadores prevén un aumento del 6,7% en los costos de salud en 2026, la tasa más alta en 15 años.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a los estudios, dijo en un comunicado que quiere una solución «equilibrada».

«El AMPTP entiende los desafíos que enfrenta el Plan de Salud de WGA y está listo para asociarse con el Gremio en soluciones prácticas y equilibradas a través del proceso de negociación y deliberaciones entre los fideicomisarios», dijo el grupo de estudio. «Los costos de atención médica continúan aumentando debido a una variedad de factores, incluida la inflación, pero estamos seguros de que podemos enfrentar estas presiones y adaptar los planes de salud mientras continuamos brindando beneficios de primer nivel a los participantes».

El portavoz de la WGA no respondió a las solicitudes de comentarios.