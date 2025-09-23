El folklore indonesio de Prabowo se ha hecho más bajo que los perros en su propia patria

Nueva York, Viva – Presidente Prabowo Subianto me dijo el momento Indonesia alguna vez colonizado primero. Dijo que los indonesios fueron tratados más bajos que los animales, al surgimiento de la esclavitud.

PRABOWO transmitió esto en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas (PBB) en la sede de la ONU, Nueva York. Prabowo inicialmente dijo que la condición de la nación indonesia fue colonizada durante siglos.

«Mi país conoce este dolor. Durante siglos, los indonesios han vivido bajo dominio, opresión y esclavitud colonial. Fuimos tratados más bajos que los perros en nuestra propia patria. Los indonesios sabemos lo que significa no obtener justicia», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo dice que Indonesia conoce el sabor de la vida en pobreza Y no obtengas los mismos derechos. También enfatiza solidaridad En el logro independencia y superar el hambre de la pobreza.

«También sabemos qué puede hacer la solidaridad en nuestra lucha para ganar independencia, en nuestra lucha por superar el hambre, la enfermedad y la pobreza», dijo.

Sin embargo, el jefe de estado también aludió al papel de las Naciones Unidas que se estableció con el estado indonesio para proporcionar asistencia, incluida la legitimidad de la independencia. Debido a esa ayuda, Prabowo dijo que en este momento el pueblo indonesio era independiente y próspero.

Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Las Naciones Unidas se encuentran con Indonesia y nos brindan una asistencia muy importante. Las decisiones tomadas aquí se basan en la solidaridad humanitaria por parte del Consejo de Seguridad y la Asamblea para proporcionar la independencia de Indonesia, la legitimidad internacional», dijo Prabowo.

«Y por eso, Indonesia está actualmente en la cima de la prosperidad conjunta, así como una mayor igualdad y dignidad», agregó.