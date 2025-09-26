El FMI plantea preocupaciones sobre los objetivos fiscales perdidos de Pakistán, retrasos en los asentamientos legales







El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresaron serias preocupaciones sobre el fracaso de Pakistán para cumplir con los objetivos de recaudación de impuestos y el retraso continuo en la resolución de casos judiciales relacionados con impuestos que ascendieron a más de 170 mil millones de PKR, actualmente en espera de el banco constitucional de la Corte Suprema, informó el Express Tribune.

Según el Express Tribune, citando fuentes, la primera ronda de discusiones el jueves entre las autoridades paquistaníes y la misión visitante del FMI se centró en los objetivos fiscales perdidos y las disputas legales prolongadas que continúan obstaculizando la capacidad de la Junta Federal de Ingresos (FBR) para cumplir con sus objetivos de cobro. Muchas de las proyecciones de FBR se basaron en recuperaciones anticipadas de estos casos no resueltos.

La reunión fue parte de las negociaciones para la segunda revisión del programa del FMI, que se espera que desbloquee un tramo de préstamo de USD 1 mil millones. También marcó la participación final de Julieth Pico Mejia, el experto en impuestos saliente del FMI para Pakistán, que será reemplazado por un representante de Europa del Este, informó el Express Tribune.

Según los funcionarios, el FBR recolectó 11.74 billones de PKR contra un objetivo anual de PKR 12.9 billones, faltando tanto el objetivo de ingresos como el objetivo acordado de la relación impuestos a PIB de 10.5 por ciento. Sin embargo, el Ministro de Estado para Finanzas billa kayani señaló que la relación impuestos a PIB aún mejoró en un 1,4 por ciento en el último año fiscal.

La misión del FMI no pudo conocer al ministro de finanzas de Pakistán, Muhammad Aurangzeb, en persona debido a su visita continua a Washington. Esa reunión ahora está programada para el lunes. La misión continuará su revisión hasta el 8 de octubre, que también incluye una evaluación del programa de resiliencia climática de USD 1.400 millones de Pakistán, informó The Express Tribune.

Los funcionarios de FBR informaron al FMI que el déficit se debió principalmente a una inflación inferior a la esperada (que cayó al 4.5 por ciento) y un crecimiento económico lento, particularmente en la fabricación a gran escala.

Estos factores redujeron el impacto de las nuevas medidas fiscales, que generaron poco más de 800 mil millones de PKR, muy por debajo del PKR 1.2 billones proyectados en el presupuesto. La inflación solo contribuyó con PKR 766 mil millones a los ingresos, según lo informado por Express Tribune.

La recesión en el sector inmobiliario también se citó como un factor en las recaudaciones fiscales más bajas de lo esperado.

Sobre el tema del litigio, el FBR había asegurado previamente el FMI que el Tribunal Supremo emitiría veredictos para junio en casos de súper impuestos de alto riesgo, especialmente aquellos que involucran 10 sectores considerados discriminatorios por algunos contribuyentes y compañías petroleras. Sin embargo, estas decisiones aún están pendientes.

Se informaron a los funcionarios del FMI que, aunque las audiencias diarias han comenzado, solo se han realizado progresos parciales: se han concluido argumentos en un caso clave, mientras que el gobierno ha completado su presentación en otra, según el Express Tribune.

El gobierno ahora espera veredictos a principios del próximo mes, pero las fuentes dicen que los retrasos continuos pueden hacer que Pakistán se pierda sus objetivos fiscales trimestrales.

Los funcionarios de FBR contaban con una decisión favorable para asegurar PKR 177 mil millones a fines de septiembre. Sin embargo, con solo PKR 2.4 billones recolectados hasta ahora y solo quedan cinco días en el mes, la junta necesitaría reunir PKR 140 mil millones diarias, una tarea que se considera casi imposible dada la desaceleración económica actual y los avances de ingresos anteriores.

A pesar de los desafíos, el cumplimiento fiscal ha mejorado. El número de declaración de impuestos sobre la renta Los archivadores para el año fiscal 2024 han aumentado a 7,7 millones, frente a los 7 millones del año pasado, según el Express Tribune.

El Ministerio de Finanzas también actualizó el FMI sobre un rendimiento fiscal más amplio. El gobierno logró un superávit primario de PKR 2.4 billones, excediendo las expectativas del FMI y marcando el excedente principal más alto en 24 años, según el Express Tribune.

