El FMI eleva el pronóstico de crecimiento del PIB de la India al 6,6 por ciento para el año fiscal 26







El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza el martes El PIB de la India El pronóstico de crecimiento para el actual año fiscal es del 6,6 por ciento, en comparación con su estimación anterior del 6,4 por ciento, gracias a un fuerte crecimiento, compensando el impacto de los aranceles estadounidenses sobre los envíos indios.

En su último Perspectivas de la economía mundial (WEO), la agencia de préstamos multilaterales también redujo el pronóstico de crecimiento en 20 puntos básicos al 6,2 por ciento para 2026-27.

«En comparación con la actualización del informe WEO de julio, se trata de una revisión al alza para 2025, con remanentes de un fuerte primer trimestre que compensa con creces el aumento de la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos sobre las importaciones procedentes de la India desde julio, y una revisión a la baja para 2026», dice el informe.

La economía india creció un 7,8 por ciento entre abril y junio -el nivel más alto en cinco trimestres- antes de que se impusieran los perturbadores aranceles estadounidenses.

A principios de este mes, el Banco Mundial también elevó el pronóstico de crecimiento de la India para el actual año fiscal al 6,5 por ciento desde el 6,3 por ciento estimado anteriormente, diciendo que se espera que el país siga siendo la principal economía de más rápido crecimiento.

En julio, el FMI revisó su pronóstico para el crecimiento económico de la India al 6,4 por ciento tanto para 2025 como para 2026. En su Perspectivas de la economía mundial de abril de 2025, había proyectado el crecimiento económico del país al 6,2 por ciento para 2025 y al 6,3 por ciento para 2026.

El FMI dijo además que se proyecta que el crecimiento global se desacelere del 3,3 por ciento en 2024 al 3,2 por ciento en 2025 y al 3,1 por ciento en 2026.

Se trata de una mejora en relación con la actualización del informe WEO de julio, pero acumulativamente 0,2 puntos porcentuales por debajo de las previsiones realizadas antes de los cambios de política en el informe WEO de octubre de 2024, y la desaceleración refleja los vientos en contra de la incertidumbre y el proteccionismo, a pesar de que el shock arancelario es menor de lo anunciado originalmente.

Para las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el FMI dijo que el crecimiento Se prevé que se modere del 4,3 por ciento en 2024 al 4,2 por ciento en 2025 y al 4 por ciento en 2026.

