El fiscal ya no está acompañado por Gibran para enfrentar una demanda de diploma de escuela secundaria, esta es la razón

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (ATRÁS) Revelar razones Fiscal El abogado estatal (JPN) ya no acompaña al Vicepresidente (Vicepresidente) Gibran rakabuming raka En la audiencia de demanda civil relacionada grado SMA en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (Tribunal de Distrito Central de Yakarta).

El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Oficina del Fiscal General de Anang Supriatna en Yakarta el jueves, explicando que la demanda fue dirigida a la Secretaría del Vicepresidente (Setwapres) de la República de Indonesia.

El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asistió a la sesión anual del MPR/DPR RI

Debido a que está dirigido a la institución estatal, existe una solicitud de asistencia legal dirigida a JPN.

«Para un poder especial, JPN puede estar presente en el juicio», dijo.

Sin embargo, en el juicio, el solicitante declaró que la demanda propuesta era personal para Gibran Rakabuming Raka, no una posición.

«El panel de jueces argumenta que debido a que esta es una demanda personal, considerada la oficina de un fiscal, el fiscal del fiscal del estado de JPN, no tiene posición legal», dijo Anang.

Por lo tanto, JPN ya no es un asesor legal de Gibran.

Se sabe que Gibran Rakabuming Raka y la Comisión General Electoral (KPU) fueron demandadas por un civil por un civil llamado Subhan Palal al Tribunal Central de Distrito de Yakarta.

La demanda civil se registró con el número 583/PDT.G/2025/PN JKT.PST.

La esencia de esta demanda es que se sospecha que Gibran ha cometido una violación cuando se postula para un vicepresidente relacionado con su diploma de escuela secundaria. (Hormiga)