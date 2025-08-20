El fiscal reveló el soborno total del caso CPO de CPO que alcanza RP. 40 mil millones

Yakarta, Viva – Fiscal El fiscal público (fiscal) de la Oficina del Fiscal General (AGO) Syamsul Bahri Siregar reveló el dinero total recibido en el presunto caso soborno contra un veredicto suelto (ononslag) casos de corrupción para proporcionar instalaciones de exportación para aceite de palma crudo (aceite de palma crudo/CPO) en 2023-2025 de 2.5 millones de dólares estadounidenses (EE. UU.) O RP 40 mil millones.

El soborno supuestamente fue recibido por cinco personas, a saber, vicepresidente del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, Muhammad Arif Nuryanta, North Yakarta PN Civil Registrador Wahyu Gunawan, junto con tres hakim El que juzgó el caso fue Djuyamto como Juez Jefe y Ali Muhtarom y Agam Syarief Baharudin como juez miembro.

«El dinero fue recibido de Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih y Syafei como defensores o aquellos que representan los intereses del acusado corporación «En el caso CPO, a saber, el grupo Wilmar, el Grupo Permata Hijau y la temporada del Grupo MAS», dijo el fiscal en un juicio de la acusación en el Tribunal de Corrupción de Yakarta el miércoles.

En detalle, el soborno recibido por Arif, Wahyu y los otros tres jueces fueron recibidos dos veces. Los primeros ingresos en forma de efectivo 500 mil dólares estadounidenses o por valor de Rp8 mil millones, que fue recibido por ARIF por RP 3.300 millones; Revelación de RP. 800 millones; Djuyamto rp. 1.7 mil millones; y Agam y Ali cada uno de Rp 1.1 mil millones cada uno.

Luego, el segundo ingreso en forma de efectivo de 2 millones de dólares estadounidenses o RP32 mil millones, que se dividió para arif ascendiendo a Rp12.4 mil millones; Revelación de Rp1.6 mil millones; Djuyamto rp. 7.8 mil millones; y Agam y Ali cada uno de Rp5.1 mil millones cada uno.

El fiscal reveló que el caso comenzó en junio de 2023, cuando el AGO realizó una investigación de la corrupción en la provisión de instalaciones de exportación de CPO y sus derivados en la industria del petróleo de palma, con sospechosos corporativos del Grupo Permata Hijau, Wilmar Group y la temporada del Grupo MAS.

A finales de enero de 2024, Ariyanto se reunió con Wahyu en su casa para organizar el caso corporativo de la corporación de aceite de cocina que será transferido al Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

Luego, Ariyanto supuestamente le preguntó a Wahyu si conocía a los funcionarios en el Tribunal Central de Distrito de Yakarta, quien fue respondido por Wahyu al conocer a Arif, quien se desempeñaba como vicepresidente del Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

Además, Ariyanto le pidió a Wahyu que preguntara sobre el juez que escucharía el caso de corrupción de la corporación corporativa.

Después de la solicitud de Ariyanto, el fiscal dijo que Wahyu contactó a Arif y recibió información de que el plan que escucharía a la corporación corporativa del aceite de cocina, a saber, Djuyamto, Ali y Agam.

En mayo de 2024, se dijo que Ariyanto llegó a la casa de Wahyu llevando 100 dólares estadounidenses en efectivo de US $ 500 mil o Rp8 mil millones y se la entregó a Wahyu como dinero «leer el archivo».

«Después de ser ahorrado para personal, el dinero fue distribuido por Wahyu a Arif y tres jueces que juzgaron el caso de corrupción de CPO», dijo el fiscal.

Luego, el fiscal dijo que Ariyanto también contactó a Marcella, quien continuó que Marcella contactó a Syafei para preparar RP60 mil millones en la administración de las corporaciones petroleras de cocina para la decisión de Ontslag.

Después de que Ariyanto recibió una rendición de Rp60 mil millones de Syafei, Ariyanto entregó más de 100 dólares estadounidenses con un total de 2 millones de dólares estadounidenses, que luego se entregó inmediatamente a Wahyu y se distribuyó a Arif y los tres jueces.

Pero después de ser dividido, Arif comentó que el dinero no era como solicitud de 30 millones de dólares estadounidenses, a lo que Ariyanto respondió que el dinero era suficiente.

Después de que el proceso de juicio se completó el 19 de marzo de 2025, el panel de jueces que examinaron y juzgaron el caso de la corporación de petróleo de cocina de Corporation, que retiró la decisión de Ontslag, que estaba de acuerdo con la solicitud del acusado corporativo. (Hormiga)