El Fiscal General verifica que los antiguos casos de corrupción de Menpan-Rb Azwar, Chromebook se están poniendo más calientes

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (Ago) examina el ex Ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas Como testigo en un caso de presunta corrupción de adquisiciones Chromebook.

El examen se llevó a cabo el miércoles 24 de septiembre de 2025. Esto fue justificado por el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna.

«Hoy fue examinado como testigo», dijo Anang Supriatna, cuando los periodistas confirmaron.



Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Explicó que la citación de Azwar ANAS se llevó a cabo porque había servido como jefe de la Política de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno (LKPP) en 2022. El puesto se consideró relevante para la investigación que ahora está en marcha. Pero, aún no ha especificado el material de examen.

«En su posición en ese momento como jefe de LKPP en 2022, en relación con la investigación de Chromebook», dijo Anang.

Para tener en cuenta, la oficina del Fiscal General llamó a Nadiem Makarim como sospechoso en el presunto caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación en Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como el Ministro de Educación y Cultura se reunió en ese momento para reunirse con Google Indonesia.

La reunión fue para hablar sobre productos de Google, uno de los cuales fue el programa de Google for Education utilizando Chromebooks que puede ser utilizado por el ministerio, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones realizadas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, a saber, Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se realizarán una adquisición de equipos de TIC.

Luego, se celebró una reunión cerrada para discutir la adquisición usando Chromebook. De hecho, en ese momento, la adquisición de equipos de TIC no había comenzado.

Para aprobar el Chromebook, a principios de 2020, Nadiem Makarim cuando el ministro respondió la carta de Google para participar en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el Ministro de Educación antes, Muhadjir Effendy.

«(Muhadjir Effendy) no respondió porque la adquisición de la prueba de Chromebook en 2019 había fallado y no podía usarse para la Escuela External (SGT) o el área más externa, desfavorecida, líder (3T)», dijo Nurcahyo.

Luego, por órdenes de Nadiem con respecto a la implementación de la adquisición de TIC 2020 que utilizará Chromebook, el sospechoso SW (Sri Wahyuningsih) como director de Paud y el sospechoso de MUL (Mulyatsyah) como Director de la Dirección de Educación Middica de la Escuela Intermedia y Educación Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura de la Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021, Hecho Instrucción Técnica y la Instrucción Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura de la Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021. han sido bloqueados (cromo os).

«Además, el equipo técnico realizó un estudio de revisión técnica que se utilizó como especificaciones técnicas al mencionar Chrome OS», agregó Nurcahyo.

Finalmente, Nadiem Makarim en febrero de 2021 emitió el número 5 del Presmento 5 de 2021 sobre las directrices operativas para los fondos de asignación especiales físicos (DAK) de la educación en el año fiscal 2021 que en el archivo adjunto había bloqueado las especificaciones de Chrome OS.

Las pérdidas financieras estatales derivadas de la adquisición de equipos de TIC se estiman en alrededor de RP1.98 billones, lo que actualmente todavía está en cálculo de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).