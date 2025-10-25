El Fiscal General sigue subastando los activos de Harvey a pesar de que Sandra Dewi se opone

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) RI, continuará realizando proceso de subasta de bienes decomisados ​​en el caso de megacorrupción del sistema comercial estaño aunque Sandra De Wi expresar objeción.

El jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) de la Fiscalía General de Indonesia, Anang Supriatna, destacó que el procedimiento para la audiencia de objeción del tercero irá de la mano con el proceso de subasta.

«La objeción no retrasa (el proceso de subasta)», dijo en la Fiscalía General, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Agregó que ya existe un mecanismo para este proceso de subasta. En esencia, todos los ingresos de la subasta irán al tesoro estatal para recuperar las pérdidas estatales. corrupción que existe.

«Sí, después de que se ejecute, si se va a subastar, por supuesto, incluso si se subasta, habrá disposiciones para un mecanismo y luego todo volverá al Estado», agregó.

Pero lo cierto, afirmó Anang, es que a su partido no le preocupan demasiado las objeciones de la esposa del preso. Harvey Moeis Eso.

La razón es que la presentación de objeciones de terceros a la decisión de confiscar activos está regulada en el artículo 19 de la Ley sobre Delitos de Corrupción (Tipikor).

Además, según Anang, el propio fiscal está dispuesto a presentar argumentos y pruebas para responder a la demanda de Sandra Dewi.

Sandra Dewi testifica en el juicio de Harvey Moeis

«Adelante y esto está regulado en el artículo 19 de la Ley Anticorrupción, hay términos y condiciones y mecanismos. Estamos esperando los resultados, lo importante es que sea cual sea la decisión la respetamos», concluyó.

Para su información, Sandra Dewi presentó una objeción a la confiscación de sus activos relacionados con el caso de corrupción en la gestión del comercio de productos básicos de estaño en el área de permisos de negocios mineros (IUP) de PT Timah en 2015-2022. El juicio se celebró en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

La solicitud está registrada en el caso número 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst con los solicitantes Sandra Dewi, Kartika Dewi y Raymon Gunawan. Mientras tanto, el demandado en la objeción es el fiscal de la Fiscalía General de la República.

En su petición, Sandra Dewi, que también es esposa del condenado por corrupción de estaño Harvey Moeis, solicitó una objeción a la confiscación de algunos bienes, en particular varias joyas; dos unidades de condominio en el complejo de viviendas Gading Serpong, Tangerang, Banten; casa en el complejo de viviendas Pakubuwono, Kebayoran Baru, Yakarta; casa en Permata Regency, Yakarta; ahorros en bancos bloqueados; así como una serie de bolsas.