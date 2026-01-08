El Fiscal General se sincera sobre el motivo de su visita al Ministerio Forestal, resulta…

Yakarta, VIVA – Actividades de investigación del Fiscal General (Ministro de justicia) en el Ministerio de Silvicultura (Ministerio de Silvicultura) finalmente se revela. Esta actividad está relacionada con las investigaciones. caso conjetura mío problema en Konawé Norte, sureste de Sulawesi, que ahora ha entrado en etapa de investigación.

Jefe del Centro de Información Jurídica de la Fiscalía General de Indonesia, ESTUDIAR Supriatna, dijo que el caso que se está tramitando se refiere a la apertura de actividades mineras en zonas forestales que se sospecha que violan las disposiciones.

«En el caso de la apertura de actividades mineras por parte de empresas mineras que ingresaron al área forestal otorgada por el entonces jefe regional en el norte de Konawe en violación y no de acuerdo con las disposiciones», dijo Anang, el jueves 8 de enero de 2026.



Edificio del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura (KLHK)

Anang explicó que la presencia del Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus) en el Ministerio de Silvicultura el miércoles 8 de enero de 2026 no tenía como objetivo una búsqueda. Los investigadores sólo compararon datos relacionados con cambios en la función de las áreas forestales en varias áreas.

Estos datos y documentos son necesarios para fortalecer el proceso de investigación del caso de la minería de níquel en el norte de Konawe.

«Hay varios datos y documentos que se necesitan en la investigación y han sido proporcionados por el Ministerio Forestal a los investigadores y los datos han sido ajustados o cotejados», dijo.

Anang enfatizó que las actividades de los investigadores del Cuerpo Adhyaksa en la oficina de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Silvicultura se llevaron a cabo de manera abierta y profesional. Según él, el Ministerio de Silvicultura también mostró una actitud cooperativa en el cumplimiento de las solicitudes de datos.

«Esta actividad de comparación de datos no fue una búsqueda y todo salió bien como una forma proactiva de que los investigadores visitaran la oficina del Ministerio Forestal para acelerar y obtener los datos necesarios», dijo.

Anteriormente se informó que la llegada de investigadores de la Fiscalía General a la oficina de la Dirección General de Planificación Forestal, el miércoles 7 de enero de 2026, llamó la atención del público.

Aunque no hubo ninguna búsqueda, esta visita confirmó la atención de las autoridades judiciales a los cambios en la función de las áreas forestales en Indonesia.

El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Cooperación Exterior del Ministerio de Bosques, Ristianto Pribadi, destacó que la llegada de los investigadores no fue para buscar, sino para cotejar datos relacionados con los bosques protegidos en varias áreas en el pasado, no con la política actual del Gabinete Rojo y Blanco.

«La presencia de los investigadores del Fiscal General tiene como objetivo cotejar los datos sobre los cambios en la función de las áreas forestales, especialmente los bosques protegidos en varias áreas, que ocurrieron en el pasado y no durante el actual período del Gabinete Rojo y Blanco», dijo Ristianto, citado el jueves 8 de enero de 2026.