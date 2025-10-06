El Fiscal General presenta 1.8 millones de hectáreas de plantación de aceite de palma situ a Agrinas Palma

Bangka Belitung, Viva – Oficina del Fiscal General (Ago) entregó más de 1,8 millones de hectáreas de plantaciones de coco aceite de palma la convulsión del país a PT Agrinas Palma Nusantara para ser administrado para que pueda aumentar los ingresos estatales.

«La presentación de plantaciones de palma aceitera se lleva a cabo en etapas», dijo el jefe del Centro de Información Legal de la oficina del Fiscal General Anang Supriatna después de la presentación de la confiscación estatal en Pangkalpinang, lunes 6 de octubre de 2025.

Dijo que la oficina del Fiscal General presentaría la administración de 1,8 millones de hectáreas de confiscación estatal a PT Agrinas Palma Nusantara es una empresa estatal enfocada. plantaciones de palma aceitera y energía verde.

«Por ahora, se han presentado 1,5 millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera a PT Agrinas y su sumisión se lleva a cabo hasta cuatro etapas de sumisión a esta empresa estatina», dijo.

Dijo que actualmente el grupo de trabajo que publica el bosque y el área minera (PKH) por el momento se centra más en las acciones de la naturaleza tierra que originalmente fue controlada por empresas que violaron la ley para ser controlada por el estado y su gerencia fue entregada a empresas estatales.

«Por el momento, las acciones tomadas a las compañías de palma aceitera sin permisos que operan en el área forestal siguen siendo multas», dijo.

Según él, si el propietario de la compañía de aceite de palma sin permiso no es cooperativa, se llevará a cabo un proceso legal penal.

«Si no son cooperativos, será diferente del proceso legal impuesto al propietario de una compañía de palma aceitera sin permiso en esta área forestal», dijo.