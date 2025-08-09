Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (Ago) movilizaron a varios investigadores de la oficina del fiscal (Keyari) en varias regiones para ayudar a investigar casos de supuesta corrupción de adquisiciones Chromebook cuyo valor alcanza billones de rupias.

Este paso se llevó a cabo porque el proyecto de adquisición tuvo lugar en casi todas las regiones de Indonesia. El número limitado de investigadores en el edificio de la ronda es la razón principal involucrar Área de Kejari.

«Jampidsus no solo involucró a los investigadores en el edificio de la ronda, sino también a los amigos de los investigadores en varias áreas del Kejari, porque esta fue la adquisición de casi toda Indonesia», dijo el Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, sábado 9 de agosto de 2025.

La cabeza del indonesio Kapuskum, Anang Supriatna (segunda izquierda).

Según él, tanto los investigadores del Fiscal General como los del Fiscal General manejaron los mismos objetos de investigación, que estaban relacionados con la prioridad de Chromebook. Uno de ellos, Kujari Mataram, quien también investigó este proyecto.

«Las limitaciones de los investigadores en el edificio de la ronda se llenan, equipadas con la participación de los investigadores en la oficina del fiscal en las áreas. Al igual que el Mataram Kejari, el objeto es el mismo que la adquisición PRROMEBook», dijo.