El Fiscal General investiga tres empresas que supuestamente recibieron enormes ganancias por corrupción en el combustible

Jacarta – oficina del fiscal general investigado en relación con las supuestas tres de las 13 empresas que obtuvieron grandes ganancias en el caso corrupción Gobernanza del petróleo crudo y productos de refinería de PT Pertamina (Persero) para el período 2018 a 2023.

«Los investigadores todavía están investigando», dijo el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Fiscalía General, Anang Supriatna, cuando se confirmó el jueves 16 de octubre de 2025.

Jefe de la Fiscalía General de Penkum, Anang Supriatna

Aparte de eso, Anang no ha proporcionado información sobre si el exfuncionario de Pertamina, Riva Siahaan, recibió beneficios de la corrupción.

«Lo veremos más tarde en el juicio», dijo Anang.

Se sabe que tres de las 13 empresas habrían obtenido grandes beneficios en el caso de corrupción en PT Pertamina.

Las tres empresas, a saber, PT Pama Persada Nusantara por un importe de 958.380.337.983 IDR, PT Berau Coal por un importe de 449.102.502.735 IDR y PT Buma por un importe de 264.141.903.743 IDR.

Así se afirma en la acusación del ex director presidente de PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, leída en el Tribunal Penal de Corrupción (Tipikor), el jueves 16 de octubre de 2025.

«El acusado Riva Siahaan, como director de marketing y comercio de PT Pertamina Patra Niaga para el período de octubre de 2021 a junio de 2023 y como director principal de PT Pertamina Patra Niaga para el período de junio de 2023 a 2025 en el período 2018-2023, ha cometido o participado en la comisión de actos ilícitos», dijo el fiscal Feraldy Abraham Harahap, en el sala del tribunal.

«En este caso, la venta de gasóleo no subvencionado enriqueció a la corporación con un importe total de 2.544.277.386.935 IDR», continuó el fiscal.

Se dice que Riva aceptó la propuesta. precio vender bbm diésel o biodiesel a consumidores industriales que no consideran el precio mínimo (menor valor de venta).

También se sabe que Riva ha firmado acuerdos de compra y venta de diésel o biodiésel con compradores privados al precio de venta más bajo, incluso por debajo del coste de producción vendido (HPP), lo que finalmente provocó pérdidas.

Aparte de eso, se sabe que el demandado preparó y estableció pautas que rigen el proceso de negociación de precios, como se establece en el Decreto Director Presidencial No. Kpts-034/PNA000000/2022-S0 de 10 de octubre de 2022.

Además de las 14 empresas nacionales, Riva y los demás acusados ​​habrían enriquecido a varias empresas extranjeras mediante la importación de productos de fueloil.

Las dos corporaciones, a saber, BP Singapore Pte. Ltd en la adquisición de Gasolina 90 S1 2023 enriquecida con US$ 3.600.051,12; BP Singapur Pte. Ltd. Ltd. en la adquisición de Gasolina 92 ​​H1 2023 enriquecida con US$ 745.493,30, así como Sinochem International Oil (Singapore) Pte. Ltd. Ltd en la adquisición de Gasolina 90 S1 2023 enriquecida con US$ 1.394.988,19.