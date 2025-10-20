El Fiscal General entrega oficialmente Rp. 13 T a Purbaya, el Fiscal General revela que 2 empresas de aceite de palma aún están atrasadas en Rp. 4,4 toneladas!

Jacarta – Ministro de justicia ST Burhanuddin entrégalo de inmediato Dinero Resultados confiscados de casos de exportación de aceite de palma crudo (CPO) al Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

«Hoy entregamos 13,255 billones de rupias, porque los 4,4 rupias solicitados por Musim Mas y Permata Hijau (empresa de aceite de palma), solicitaron un aplazamiento», dijo Burhanuddin, el lunes 20 de octubre de 2025.

IDR 13 T dinero confiscado en la Fiscalía General de la Nación

Reveló que las pérdidas estatales totales en el caso de corrupción en las exportaciones de CPO alcanzaron los 17,7 billones de rupias. De esa cantidad, 13 billones de IDR han sido confiscados y devueltos al tesoro estatal. Debido al espacio limitado, sólo se mostraron 2,4 billones de rupias en efectivo frente a los medios de comunicación. El resto se guarda en un lugar especial con seguridad súper estricta.

«En este caso, entregaremos la confiscación estatal en forma de dinero al Ministerio de Finanzas y como agencia autorizada para gestionar las finanzas estatales. Ayer lo ejecutamos, sólo tenemos que entregarlo», dijo.

Anteriormente se informó que se vio algo inusual en el edificio principal de la Fiscalía General de Indonesia (Kejagung), el lunes 20 de octubre de 2025. Montones de Rp. 100 mil denominaciones llenaron la sala de conferencias de prensa, ordenadas cuidadosamente y envueltas en plástico transparente con etiquetas que decían Rp. 13.255.244.538.149,00.

La cantidad de dinero fue confiscada a tres corporaciones gigantes de aceite de palma, a saber, Wilmar Group, Permata Hijau Group y Musim Mas Group, en un presunto caso de corrupción en el suministro de instalaciones de exportación de aceite de palma crudo (CPO). La Fiscalía General entregó oficialmente la cantidad total de 13 billones de IDR al Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) como ingreso estatal procedente del producto de actos criminales de corrupción.

«El dinero confiscado y confiado a tres grupos empresariales por un total de 13 billones de rupias fue entregado hoy al Estado», dijo a los periodistas el director de la Fiscalía del Fiscal General Adjunto para Delitos Especiales (Jampidsus), Sutikno.