El Fiscal General busca en la oficina de Aduanas por presunta corrupción en POME en 2022, esto es lo que se confiscó

Jacarta – Equipo de investigación de Delitos Especiales de la Fiscalía General Adjunta (Jampidsus) Fiscalía General de la República (Ministro de justicia) registraron la sede de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales en Yakarta.

Lea también: Se subastan Lamborghini y Porsche de Doni Salmanan por 9.800 millones de IDR



Buscar Esto está relacionado con el presunto caso de corrupción en la exportación de Efluente de Molienda de Aceite de Palma (POME) en el año 2022. Este se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre de 2025.

Jefe del Centro de Información Jurídica de la Procuraduría General de la República, ESTUDIAR Supriatna confirmó que los investigadores de Roundhouse fueron directamente al campo para buscar pruebas sólidas relacionadas con el caso que, según se decía, tenía un valor fantástico.

Lea también: La Fiscalía General Distribuye IDR 15,2 T Al Estado A Lo Largo De 2025, El Dinero De La Corrupción Del CPO Se Convierte En El Mayor Contribuyente



“Relacionado con la búsqueda en la oficina. Aduanas«Es cierto que hubo varias acciones y acciones legales, medidas legales tomadas por los investigadores de Roundhouse», dijo Anang en la Fiscalía General, el viernes 24 de octubre de 2025.

No sólo en la sede de Aduanas e Impuestos Especiales, el equipo de Jampidsus también buscó en otros lugares sospechosos de estar relacionados con este caso. Sin embargo, la Fiscalía General aún mantiene en secreto los detalles del lugar y las personas objetivo de la operación.

Lea también: Ultimátum del Fiscal General 2 ¡Gigantes del aceite de palma! Sus bienes serán confiscados si las Rp. No se pagan 4,4 billones de dinero de reemplazo



Como resultado de la búsqueda, los investigadores confiscaron una serie de documentos importantes y dispositivos electrónicos que se sospechaba que contenían datos de transacciones y comunicaciones de partes relacionadas.

«Sí, básicamente documentos. Puedes hacer documentos, puedes usar medios electrónicos, puedes hacer cartas», dijo.