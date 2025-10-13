¡El fiscal general Burhanuddin cambia los cargos de 73 funcionarios! 17 Kajati reemplazada, el director director Sutikno se convierte en Kajati Riau

Jacarta – Ministro de justicia Sanitiar (ST) Burhanuddin ha dado otro gran paso al reformar la estructura de la Fiscalía. Un total de 73 funcionarios, entre ellos 17 jefes de la Fiscalía Superior (Katyat), rotado oficialmente con base en el Decreto del Fiscal General de la República de Indonesia Número 854 de 2025 de 13 de octubre de 2025.

Lea también: Impulsando las ventas de las MPE, SIG fomenta el marketing online



Se dice que este paso de rotación es parte de la renovación organizacional y promoción cargo, así como una forma de compromiso del Fiscal para fortalecer el desempeño en todos los niveles.

«Es cierto que esta rotación es parte de la renovación organizacional y la promoción de puestos», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: El Fiscal General ‘protege estrictamente’ las viviendas subvencionadas y está dispuesto a desmantelar 15 casos estancados en el Ministerio Maruarar Sirait





Jefe de la Fiscalía General de Penkum, Anang Supriatna

En la lista de rotación aparecen los nombres de varios funcionarios importantes. Entre ellos, Tiyas Widiarto es ahora el Jefe de la Fiscalía Superior de Kalimantan del Sur, reemplazando su antiguo cargo después de ocupar anteriormente el cargo de Jefe de la Oficina de Planificación del Fiscal General Adjunto de Desarrollo.

Lea también: Estudiantes de la Universidad Brawijaya de Malang que usan máscaras de Munir rechazan el seminario del Fiscal General, esta es la razón



Luego, Emilwan Ridwan fue nombrado Kajati West Kalimantan, después de haber dirigido previamente el Centro de Liquidación de Activos en la Agencia de Recuperación de Activos del Fiscal General. Mientras tanto, Jacob Hendri Pattipeilohy ocupa ahora la sede de Kajati North Sulawesi después de desempeñarse como Director I en el sector de Inteligencia de la Fiscalía General.

La reorganización también afectó a varias figuras populares dentro de la fiscalía. Ahora se confía en Ketut Sumedana, quien anteriormente se desempeñó como Kajati Bali, para dirigir la Fiscalía Superior de Sumatra del Sur. Su puesto en Bali fue reemplazado por Chatarina Muliana, la principal fiscal experta que anteriormente trabajó en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

No sólo eso, Didik Farkhan Alisyahd está ahora a cargo de Kajati South Sulawesi, mientras que Siswanto ha sido trasladado a Kajati Central Java después de haber liderado anteriormente en Banten. El antiguo puesto de Siswanto lo ocupa ahora Bernadeta Maria Erna Elastiyani.

Esta rotación a gran escala también coloca a Hermon Dekristo como Kajati West Java en sustitución de Sugeng Hariadi, en quien ahora se confía para dirigir la Fiscalía Superior de Jambi. Mientras tanto, Sutikno recibió la confianza como Kajati Riau después de desempeñarse anteriormente como Directora de la Fiscalía en el sector de Investigación Especial.