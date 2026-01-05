El fiscal dice que Nadiem Makarim adquirió Chromebooks para intereses comerciales

Jacarta – El fiscal (JPU) de la Fiscalía General, Roy Riady, dijo Nadiem Makarim supuestamente corriendo obtención computadora portátil Chromebook dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología únicamente para sus intereses comerciales.

Lea también: Nadiem Makarim acusado de recibir Rp. 809,59 mil millones en caso de corrupción de Chromebook



La razón, dijo, es que Nadiem sabe que las computadoras portátiles Chromebook con el sistema operativo Chrome no pueden ser utilizadas por estudiantes y profesores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente en áreas 3T (Frontier, Outermost, Disadvantated).



Nadiem Makarim Foto : ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Lea también: En el caso Chromebook, Nadiem Makarim fue acusado de causar pérdidas al Estado por valor de 2,18 billones de rupias.



«De esta manera, la adquisición se llevó a cabo para que Google aumentara su inversión en el depósito de fondos en PT Solusi Karya Anak Bangsa (PT AKAB)», dijo el fiscal en la audiencia de acusación en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el lunes.

El fiscal explicó que la mayor parte del dinero de PT AKAB provino de la inversión de Google por valor de 786,99 millones de dólares estadounidenses.

Lea también: Aplazado de un lado a otro, el juicio de acusación contra Nadiem Makarim finalmente se ha celebrado hoy



Antes de ocupar el cargo de Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem era conocido como el fundador de una empresa de transporte en línea llamada Gojek a través de PT Gojek Indonesia, que fundó en 2010 con una participación del 99 por ciento o 99 millones de IDR.

Para desarrollar el negocio del transporte en línea, dijo el fiscal, en 2015 Nadiem y Andre Soelistyo fundaron una empresa de capital extranjero llamada PT AKAB y colaboraron con

grandes empresas, concretamente Google, para colaborar con empresas en las aplicaciones Google Maps, Google Cloud y Google Workspace, que se utilizarán en el negocio de Gojek.

Para que no haya ningún conflicto de intereses aparente para Nadiem cuando era Ministro de Educación e Investigación y Tecnología, se afirmó que Nadiem renunció como director de PT Gojek Indonesia y PT AKAB.

«Sin embargo, el acusado Nadiem nombró a sus amigos, incluidos Andre Soelistyo y Kevin Bryan Aluwi, como directores y beneficiarios reales de los intereses del acusado, ya que el fundador del acusado tiene acciones en PT Gojek Indonesia y PT AKAB», dijo el fiscal.

En el caso de presunta corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, Nadiem fue acusado de corrupción que causó pérdidas financieras estatales por valor de 2,18 billones de IDR.

Esta corrupción se llevó a cabo, entre otras cosas, mediante la adquisición de instalaciones de aprendizaje basadas en tecnologías de la información y las comunicaciones en forma de computadoras portátiles Chromebook y CDM para los años fiscales 2020, 2021 y 2022 que no estaban de acuerdo con la planificación de adquisiciones y los principios de adquisiciones.