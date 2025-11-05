El firme mensaje de Nova Arianto de cara al partido entre la selección sub-17 de Indonesia y Brasil

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia Sub-17, Nova Ariantoexige que su equipo parezca más valiente cuando se enfrente a la fuerte selección brasileña en el segundo partido del Grupo H del Mundial Sub-17 de 2025. Quiere que Garuda Muda muestre una mentalidad de lucha después de perder 1-3 ante Zambia en el primer partido.

De hecho, Indonesia se adelantó gracias al gol de Zahaby Gholy en el minuto 12 del partido que se celebró en el Campo 7 Aspire Zone el martes 4 de noviembre de 2025.

Sin embargo, Zambia pudo cambiar las cosas antes del descanso gracias a dos goles de Abel Nyirongo y Lukonde Mwale, y luego añadió otro gol en la segunda mitad para cerrar el partido.

Nova destacó que la valentía es la clave si la Selección Sub-17 quiere competir a nivel mundial. Continúa recalcando a sus jugadores que no tengan miedo cuando estén en el campo.

«Lo primero que dije en el vestuario fue que si los jugadores vuelven a tener miedo de estar en el campo, miedo a los choques, miedo de mirar el balón, entonces nuestra situación siempre estará bajo presión», dijo Nova.

Según Nova, un cambio de actitud se vio en la segunda parte cuando los jugadores empezaron a atreverse a presionar y a mostrarse más agresivos.

«Y eso es lo que dije en la segunda mitad, y podemos ver que la calidad del juego, la determinación de los jugadores y el coraje de los jugadores pueden ser muy diferentes de la primera mitad, de la segunda mitad, por lo que podemos ver muchas oportunidades que ocurren. Y eso es lo que realmente quiero de los jugadores y espero que pueda ser también contra Brasil», añadió Nova.

Nova asegura que no cambiará mucho la formación del equipo ante Brasil. Seguirá confiando en el esquema 3-5-2 utilizado desde el primer partido.

«Quizás la formación siga siendo la misma. Una vez más, Brasil es uno de los mejores equipos de este Mundial», afirmó.

«Y les digo a los jugadores que nunca tengan miedo antes de competir y que simplemente intentémoslo», continuó el ex entrenador asistente, Shin Tae-yong.

Garuda Muda desafiará a Brasil el viernes (11/7) hora local. Nova espera que su equipo pueda lucir despreocupado y mostrar un gran espíritu de lucha en el partido que será la próxima dura prueba en el Mundial Sub-17 de 2025.