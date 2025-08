El final del juego de Ben Johnson para Caleb Williams se tomará el tiempo: Informe

Los primeros días de Bears de Chicago El campamento de entrenamiento ha girado en torno a los altibajos de mariscal de campo Caleb Williams, Pero debajo de las reacciones diarias se encuentra un plan más profundo y calculado, y uno cuidadosamente elaborado por el entrenador en jefe Ben Johnson. Si bien los destellos de brillo de Williams la temporada pasada son innegables, Johnson está optando por una visión a largo plazo que aún no se apresura a atender el conjunto de habilidades del novato.

En cambio, está colocando la base basada en la responsabilidad, la precisión y la paciencia, todo lo cual debería permitir que Williams prospere dentro de una ofensiva diseñada en torno a sus herramientas de élite.

El juego largo de Ben Johnson: construyendo Caleb Williams desde cero

Según Jeremy Fowler de ESPN, Ben Johnson quiere «arrojarle todo a él [Williams]Saber que los osos pueden volver más tarde «.

«La sensación aquí es que Johnson eventualmente adaptará su plan para acentuar la fuerza de Williams: movilidad, tirar en el movimiento y obras fuera de la escritura», escribió Fowler.

No es un mechón, es un compromiso con el desarrollo para que Williams pueda continuar moviéndose en la dirección correcta. Como dijo el gerente general Ryan Poles, «es un amor duro, y creo que estaba buscando eso».

Williams ha estado abierto al desafío, y según la seguridad de los veteranos Kevin Byard, Johnson no se lo está tomando con calma, especialmente Williams.

«La forma en que Ben Johnson entrena, si la ofensiva sale del grupo y se supone que el receptor es más dos y es más tres, está enviando a todos de regreso», dijo Byard. «Así que no es como, ‘Oh, Caleb no está recibiendo’, no, es cuán detallado es con todo. Y así como dije, creo que eso nos ayudará porque personalmente diría que el año pasado no estaba sucediendo y creo que eso es lo que se necesita para ser genial, y creo que todos están haciendo todas las cosas necesarias para llevar esto al siguiente nivel».

Esa implacable atención al detalle fue la razón por la cual Jared Goff Se convirtió en uno de los pasadores más eficientes de la liga bajo Johnson, y es por eso que hay esperanza de que Williams Skyrockets en el año 2.

Aún así, el final del juego es claro. Finalmente, Johnson girará y adaptará la ofensiva de los Bears a las fortalezas de Williams. Pero eso vendrá solo después de que Williams demuestre que puede operar dentro de la estructura. Por ahora, la tarea es dominar los conceptos básicos, incluido el juego de pies, el tiempo, la presencia de bolsillo y el procesamiento.

Apilando el talento alrededor de una estrella en la fabricación

Más que solo el sistema, también se trata de los jugadores alrededor de Caleb Williams, y tiene mucho.

«Es difícil, creo, que las defensas tengan cuenta de todos nosotros», recién salido del segundo año Roma Odunze dicho. «Así que creo que a menudo nos encontraremos en posiciones de ventaja contra las defensas con tantos creadores de juegos».

Esta colección de armas le permite a Johnson desatar eventualmente un libro de jugadas más dinámico, y uno que refleja la creatividad fuera de script Williams en la USC. Pero con tanto talento, la carga de Williams para hacerlo todo se reduce. No necesita ser Superman cada chasquido.

Incluso con todo este potencial, hay una comprensión dentro de la organización de que tener un delito explosivo que está disparando a todos los cilindros llevará tiempo. Además, será difícil dominar una nueva ofensiva mientras alimenta todas las armas, incluso para Williams.

Aún así, está claro que los Bears creen que han encontrado a su mariscal de campo de la franquicia, y están confiando en Johnson para aprovecharlo al máximo, no apresurando, sino construyendo cuidadosamente un entorno que exige grandeza y proporciona las herramientas para lograrlo.