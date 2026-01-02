El final de ‘Stranger Things’ de Netflix gana 25 millones de dólares

El público acudió en masa a los cines para despedirse del Upside Down durante el Año Nuevo.

Las salas de cine ganaron entre 25 y 28 millones de dólares mostrando el final de netflix‘s «Cosas más extrañas«, dijeron las fuentes a Variety. Es muy difícil obtener un número exacto, porque las entradas tenían precios muy diferentes. AMC y Cinemark Theatres cobraron 20 dólares por un vale de concesión. Regal Cinemas y otros circuitos cobraron 11 dólares, un guiño al personaje interpretado por Millie Bobby Brown.

Un portavoz de Netflix no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. A principios de esta semana, los Duffer, los creadores del programa, anunciaron en las redes sociales que se habían vendido 1,1 millones de vales. Se espera que AMC anuncie sus resultados en los próximos días, lo que debería proporcionar una imagen más completa.

Los resultados son buenas noticias para los cines, que están teniendo una sólida temporada navideña después de un año decepcionante en el que los ingresos totales alcanzaron aproximadamente los 8.900 millones de dólares, un aumento del 1,5% con respecto a los resultados mediocres de 2024. Pero 2025 cerró con algunos éxitos bienvenidos como “Avatar: Fire and Ash”, “The Housemaid” y “Marty Supreme”.

“Stranger Things”, un homenaje a las aventuras fantásticas de los 80 como “The Goonies” y “ET”, se ha convertido en uno de los programas más populares en la historia de Netflix. Terminó sus cinco temporadas con un final de gran tamaño de dos horas que debutó en la víspera de Año Nuevo.

Más por venir…