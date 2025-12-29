El final de ‘Stranger Things 5’ tiene 1,1 millones de confirmaciones de asistencia en los cines

El «Cosas más extrañasEl final de la serie se perfila como un gran evento teatral.

1,1 millones de personas han confirmado su asistencia para ver el episodio final de la netflix serie de ciencia ficción en los cines en la víspera de Año Nuevo, según un Publicación de Instagram del cocreador Ross Dufferquien también dijo que 3.500 funciones en más de 620 salas están completamente agotadas.

Duffer bromeó diciendo que él y su hermano Matt Duffer, su cocreador, asistirían a una proyección o dos. “Qué manera de cerrar juntos un viaje de diez años”, escribió Duffer. «Tal vez veamos a algunos de ustedes en Los Ángeles».

