El final de la temporada 2 del miércoles 2 explicó y las preguntas ardientes de la temporada 3

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para la temporada 2 de «Miércoles«Ahora transmitiendo en Netflix.

Después de más de unas pocas experiencias cercanas a la muerte, el miércoles (Jenna Ortega) salió de la temporada 2 triunfante, principalmente.

Al final de la temporada 2, el miércoles identificó a sus enemigos más nuevos como Francoise Galpin (Frances O’Connor) e Isaac Night (Owen Painter), la madre y el tío, respectivamente, del monstruo Tyler Galpin (Hunter Doohan). Al igual que Tyler, Francoise es un Hyde, e Isaac es la versión totalmente regenerada de Slurp, Pugsley’s (Isaac Ordonez) Pet Zombie de episodios anteriores. Junto con Tyler, Francoise e Isaac secuestren Pugsley, planeando usar su capacidad para generar electricidad para alimentar una máquina para salvar a Francoise. Sus monstruosas transformaciones la están matando, y el dispositivo inventó que Isaac le quitará sus poderes y le devolverá su salud.

Este no es el primer intento de Francoise e Isaac en el procedimiento. Morticia (Catherine Zeta-Jones) revela hasta el miércoles y Hester (Joanna Lumley) que Isaac intentó llevar a cabo este mismo experimento que estudiante en Nevermore, usando a Gómez (Luis Guzmán) como la fuente de electricidad. (Antes de escuchar esto, el miércoles y Hester pensaron que Gómez nunca había tenido poderes). Sin embargo, Morticia interrumpió el proceso cortando la mano de Isaac, lo que llevó a la máquina a explotar y matar a Isaac. Gómez y Morticia lo enterraron, pero mantuvieron su mano incorpórea, que finalmente se convirtió en cosa (Victor Dorobantu).

El miércoles primero intenta salvar a Pugsley de las embragues de Isaac colocando lo de la vista, listo para disparar. Pero Isaac atrapa el dardo de las cosas, luego vuelve a colocar la cosa en su brazo y entierre el miércoles con vida. Agnes (Evie Templeton) y Enid (Emma Myers) logran desenterrarla, pero Enid se pone en peligro en el proceso. Ella acaba de aprender que los lobos Alpha se arriesgan a permanecer en su forma de lobo para siempre cuando se transforman bajo la luna llena, pero no tiene otra opción para mantener viva a su amiga. Después de «Wolfing Out» y salvar el miércoles, ella huye.

El miércoles luego se infiltra en la operación de Isaac y Francoise. Han unido a Pugsley a su máquina y, sorprendentemente, pusieron a Tyler en el otro extremo en lugar de Francoise. Contra su voluntad, su objetivo es librar a Tyler de sus poderes para que no sufra el mismo destino en Francoise, quien dice que su condición ha progresado demasiado para que ella sea salvada. El miércoles se acerca a Tyler con un hacha, pero en lugar de matarlo, ella lo libera de la máquina. Él entra en su forma monstruosa y lucha contra su madre antes de que ella caiga hasta su muerte desde el techo de Nevermore. El miércoles entonces rescata a Pugsley cuando llegan Gómez y Morticia, pero antes de que la familia pueda reunirse adecuadamente, Isaac arrebata el miércoles en su agarre telequinético, ahogándola. Afortunadamente, la familia llama a Thing, que recupera su autonomía y se vuelve contra el resto del cuerpo de Isaac, saca su corazón y salva a la familia Addams.

La resolución de la temporada 2 es satisfactoria, pero aún plantea más incertidumbres de lo que responde. Estas son las preguntas más candentes que tenemos sobre lo que puede venir en la temporada 3 del «Miércoles».

¿Por qué el miércoles salvó a Tyler?

Cuando Tyler quedó atado a la máquina de Isaac, el miércoles tuvo la oportunidad de matarlo de una vez por todas. En cambio, ella lo liberó. Se produce un caos, con Tyler y Francoise entrando en sus formas Hyde y Pugsley todavía atrapada en la máquina, por lo que no hay tiempo para detenerse en su decisión. Pero es interesante: antes de esto, el miércoles no ha mostrado capacidad para empatizar con las circunstancias que llevaron a Tyler a manipularla y asesinar a tantos otros. Sí, ella una vez tuvo un romance incipiente con él, pero eso fue antes de que se revelen sus mentiras, y lo odió desde entonces. Entonces, ¿por qué ha cambiado de opinión ahora? ¿Y cuáles serán las consecuencias?

¿Qué pasará con Enid?

Después de presenciar que Enid ingresó a su forma de hombre lobo sin una luna llena presente, la señorita Capri (Billie Piper) le explica que podría ser una alfa. Eso la hace increíblemente poderosa, pero en general, es una noticia aterradora. Si un Alpha Wolfe bajo una luna llena, se quedan atrapados en esa forma para siempre y están condenados a ser cazados y asesinados por sus compañeros hombres lobo. El principal temor de Enid al escuchar las noticias es que estará sola para siempre, pero hay un lado positivo en ese miércoles promete venir a buscarla si sucede lo peor.

Cuando Isaac y Agnes no pueden desenterrar el miércoles vivo como para salvarla hasta que Enid decide transformarse, incapaz de dejar morir a su amiga. Como lobo, Enid excava el miércoles y luego se dirige a la noche. Después de salvar a Pugsley de Isaac, Francoise y Tyler, el miércoles comienza con Fester (Fred Armisen) y cosa para pasar su verano buscando a Enid. Ella tiene una ventaja: Agnes obtuvo fotos de Wildlife Camera que la ubicó cerca de la frontera canadiense.

Pero, ¿qué sucede cuando el miércoles encuentra a Enid? ¿Estamos totalmente seguros de que ella es una alfa? Capri solo dijo que ella «podría» ser, y vimos a Enid Wolf fuera bajo una luna llena y regresar a la normalidad en la temporada 1, pero tal vez eso fue diferente ya que era su primera vez. Si realmente es una alfa, ¿está realmente atrapada en su forma de lobo para siempre? Eso parece difícil de creer, especialmente con Emma Myers, quien interpreta la forma humana de Enid, siendo una parte tan importante de «Miércoles». Tal vez hay algún mensaje de texto antiguo que el miércoles puede consultar para deshacer todo y traer a su amiga de regreso.

¿Dónde está tomando la señorita Capri a Tyler?

Estaba claro desde el momento en que se le presentó que la señorita Capri tenía un gran secreto. No resultó estar involucrada en ninguno de los irregularidades en Willow Hill, pero el miércoles descubre al hirviendo en su escritorio que tiene un pasado con Hydes. Una vez se enamoró de uno, y él casi la mata. Pero hay más en la historia.

En el final de la temporada 2, Capri encuentra a Tyler de pie en la tumba de sus padres. Con Thornhill (Christina Ricci) y Francoise, ambos muertos, no le queda mucho tiempo; Como Capri dijo el miércoles a principios de la temporada, Hydes masculinos no puede sobrevivir mucho sin un maestro. Pero ella le ofrece a Tyler una alternativa a su inminente fatalidad, algún tipo de comunidad secreta que puede llevarlo a donde Hydes trasciende la necesidad de un maestro. Surgen las sospechas, Tyler pregunta: «¿Qué hay para ti?» Entonces Capri revela que su padre era un Hyde.

¿Dónde están estos Hydes ocultados? ¿Y cómo ha trabajado Capri en su condición para mantenerlos vivos? ¿Le estaba mintiendo a Tyler cuando dijo que no quería ser su maestro, o sus motivos son realmente altruistas? Incluso si ella está haciendo una buena acción aquí, ¿Tyler está listo para aceptar eso o aprovechará su amabilidad?

El cocreador de «Miércoles», Alfred Gough, dijo en una entrevista con Variedad Después del lanzamiento de la Parte 1 que «algunos» de la bondad que Tyler mostró antes de ser revelado, ya que el Hyde era genuino. Entonces, si Capri quiere decir lo que ella dice, tal vez tenga la oportunidad de redimirse y expiar el daño que ha hecho a Nevermore, Jericho y la familia Addams. Pero también es muy vulnerable. No sería difícil para él volver a un camino oscuro.

¿Qué está pasando con Hester y Ofelia?

«Miércoles» ha sido misterioso sobre el paradero de la hermana de Morticia, Ophelia, por un tiempo. Al principio de la temporada 2, Morticia le dice a Wednesday que Ofelia abusó de su habilidad psíquica y que la volvió loca. Su madre, Hester, la cometió en Willow Hill, y el miércoles se entera de Fester más tarde que escapó del asilo y no ha sido visto desde entonces.

En el final de la temporada 2, comenzamos a obtener algunas respuestas. Para compensar el libro de hechizos de Burning Goody Addams (Ortega) y mantener tantos secretos, Morticia le da a los miércoles un diario que pertenecía a Ofelia como un regalo. Cuando lo atraviesa, tiene su primera visión psíquica en mucho tiempo: una visión demasiado breve de la cabeza de una mujer rubia. Ella reconoce que es Ofelia. Pero lo que el miércoles no ve es que Ofelia está sentada en una habitación secreta de la casa de Hester, escribiendo las palabras «Miércoles debe morir» en la pared en grandes letras rojas.

¿Qué es la carne de res de Ofelia con el miércoles? ¿Hester también quiere el miércoles muerto? Si es así, ¿por qué? Hester parecía bastante ansioso por que el miércoles se quedara con ella durante el verano, y es mucho menos sensible a la familia que a Morticia, por lo que existe la posibilidad de que la atraiga para matarla. Al mismo tiempo, ella parece tener algo de afecto por su nieta, y no reapareció en la vida del miércoles hasta que fue convocado. Con suerte, la abuela del miércoles hará algo para protegerla de cualquier tía perdida larga que esté cocinando.

¿Quién asumirá el cargo de director de Nevermore?

El director Dort (Steve Buscemi) es expulsado (y inadvertidamente asesinado) por sus tácticas de recaudación de fondos poco éticas en el penúltimo episodio de la temporada 2, para deleite de Larissa Weems (Gwendoline Christie), que es testigo de su caída desde más allá de la grave como la nueva guía espiritual del miércoles. «El tablero ahora mirará hacia atrás en la era de Weems con cariño», regodee, y agregó: «Nunca más claramente necesita una mano firme en el timón, un líder de carácter moral impecable».

Sin embargo, quién se ajusta a esa descripción es un misterio. Sería genial ver a Weems regresar para la temporada 3, pero ella partió como la Guía de espíritu del miércoles en el final y no parece que vuelva a la vida. Mientras tanto, ninguno de los maestros en la temporada 2 parece estar listo para el trabajo. La señorita Capri está ocupada con Tyler, y el profesor Orloff (Christopher Lloyd) fue asesinado por Isaac. Quizás Morticia podría dirigir la escuela, ya que pasó la temporada 2 como presidenta del comité de recaudación de fondos de la escuela y parece ansiosa por una excusa para mantenerse cerca del miércoles.

Pero es más probable que el trabajo vaya a un nuevo personaje en la temporada 3. Weems y Dort lideraron nunca más con sus propios puntos de vista sobre dónde pertenecen los marginados al mundo y cómo deberían relacionarse con las normas, y ambos cometieron grandes errores (aunque los Dort eran obviamente peores). Es hora de que alguien con una nueva perspectiva más matizada.

¿Volverán los poderes del miércoles?

Fue convincente ver el miércoles llegar al final de su investigación sin su capacidad psíquica para apoyarse en busca de respuestas. Al mismo tiempo, desde el momento en que pasó estudiando el libro de hechizos de Goody Addams tuvo lugar durante las vacaciones de verano (también conocido como entre las temporadas 1 y 2), no hemos podido ver mucho del miércoles en el apogeo de sus poderes.

Como la Guía de espíritu del miércoles, Weems recuerda el miércoles que las habilidades psíquicas son ancestrales y que su alejamiento de su madre le impidió recuperar sus visiones. Ella y Morticia ciertamente avanzaron mientras trabajaban juntos para salvar a Pugsley, con Morticia admitiendo que ha mantenido demasiados secretos y el miércoles empatía más con el instinto de su madre de protegerla. El miércoles es recompensada por ese crecimiento con la breve visión que tiene de Ofelia, aunque es un largo camino de las visiones más detalladas que solía tener.

Aún así, las cosas con Morticia aún no son cálidas y confusas, y ahora surgen más preguntas que Ofelia ha entrado en juego. Ophelia también es un miembro de la familia, entonces, ¿sus esperanzas mortales para su sobrina manipularán aún más con la capacidad del miércoles? E incluso si el miércoles domina adecuadamente su habilidad esta vez, ¿cómo será eso? Hemos escuchado de Morticia que las visiones psíquicas no siempre se pueden tomar literalmente, por lo que habrá misterios complejos que resolver independientemente.