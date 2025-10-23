El final de la serie ‘Stranger Things 5’ se proyectará en cines

El final de la serie de dos horas de “Cosas más extrañas«después de todo, se estrenará en cines. El episodio culminante, titulado «The Rightside Up», se estrenará el netflix y en más de 350 salas de cine el 31 de diciembre, a partir de las 5 p.m. PT / 8 p.m. ET, hasta el 1 de enero de 2026. Esta parece ser la primera vez que un episodio de una serie de Netflix también se exhibirá en cines. Los detalles sobre los cines precisos se anunciarán en una fecha posterior, según un anuncio de Netflix.

En un reciente Variedad historia de portada Sobre la realización de la última temporada del programa, los creadores de “Stranger Things”, Matt y Ross Duffer, expresaron interés en que el final del largometraje se estrene simultáneamente en los cines cuando se transmita en streaming en la víspera de Año Nuevo.

«La gente no llega a experimentar cuánto tiempo y esfuerzo se dedica al sonido y la imagen, y lo ven con una calidad reducida», dijo Matt. «Más que eso, se trata de experimentarlo al mismo tiempo con los fans». “Eso sería asombroso«, dijo Ross. «Porque los fanáticos podrían estar allí con otros fanáticos y experimentarlo como algo comunitario, sería increíble».

Si bien uno de los principios fundamentales de Netflix ha sido poner su contenido original en su plataforma de streaming en lugar de en los cines, la compañía ha exhibido sus largometrajes en cines caso por caso. Greta Gerwig negoció un estreno en Imax con la compañía para su película “Narnia” el próximo año. Los contendientes a los premios de Netflix (este año, que incluyen “Frankenstein”, “Jay Kelly” y “A House of Dynamite”) debutan primero en un pequeño número de cines para una carrera clasificatoria para el Oscar, a menudo unas semanas antes de su estreno en Netflix. Después de su exitoso verano en la plataforma, “KPop Demon Hunters” lideró la taquilla para un estreno teatral especial de canto; la compañía anunció el 15 de octubre que la película volver a los cines – incluso en las tres cadenas principales, AMC, Regal y Cinemark – durante el fin de semana de Halloween.

Sin embargo, cuando fue entrevistado en septiembre para la portada, el director de contenido de Netflix, Bela Bajaria, inicialmente rechazó la idea de llevar el final de “Stranger Things” a los cines. «Mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, ha visto ‘Stranger Things’ en Netflix», dijo. «No ha sufrido falta de conversación, comunidad, intercambio o fandom. Creo que lanzarlo en Netflix les está dando a los fans lo que quieren».

Después VariedadDespués de publicar el artículo de portada, los fanáticos del programa expresaron un gran interés en las redes sociales sobre la idea de un estreno teatral para el final. en un Variedad publicación de instagram con 40.000 me gusta y contandolos fanáticos hicieron comentarios como: «Maldita sea, oportunidad perdida para que Netflix gane más dinero… estar en los cines habría sido un evento masivo donde la gente se disfraza como Barbie» y «Netflix está equivocado. Nuestra industria necesita más emoción en la cultura del cine».

En este caso, parece que la gente del Upside Down ha cumplido su deseo.