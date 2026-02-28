El festival When We Were Young se suspende hasta 2026

Los fanáticos esperan que la nostalgia Cuando éramos jóvenes Festival regresaría este año Tendrá que esperar un poco más, ya que los organizadores del evento han anunciado que se tomarán un año de descanso antes de retomarlo en 2027.

Los organizadores anunciaron el viernes que la próxima iteración de Cuando éramos jóvenes tendrá lugar en Las Vegas en octubre de 2027. No se dio un motivo específico del retraso. «Después de una carrera inolvidable en Las Vegas, hemos decidido tomarnos un descanso en 2026 para darle a este festival el cuidado que merece y asegurarnos de que lo que viene a continuación se sienta tan especial como lo que vino antes», se lee en el comunicado. «El Festival When We Were Young regresará a Las Vegas en octubre de 2027. Gracias por presentarse con todo su corazón cada año. Esto no es un adiós, es solo una pausa».

When We Were Young se ha convertido en un refugio de nostalgia para los asistentes a conciertos, específicamente para los millennials, desde su año inaugural en 2017 en el Observatorio de Santa Ana, California. El festival se trasladó a Las Vegas para su segunda edición en 2022, donde regresará todos los años hasta 2025.

El festival contó con la participación de bandas y artistas que a menudo interpretaron sus álbumes clásicos completos y se apoyó en la nostalgia, al igual que otros festivales como el Vans Warped Tour (que volverá a tener lugar este año) y el desafortunado Festival de Amantes y Amigosque también tuvo lugar en Las Vegas y fue cancelado la noche anterior a su inicio previsto en 2024 debido al clima extremo.

El año pasado, When We Were Young estuvo encabezado por Blink-182 y Panic! at the Disco, el último de los cuales interpretó su álbum fundamental “A Fever You Can’t Sweat Out” en su totalidad.