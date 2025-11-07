El Festival Tribeca regresa a Art Basel Miami 2025

Tribeca regresa a Miami Beach. El festival anunció que regresará a Art Basel este diciembre para su cuarta adquisición anual, presentando dos noches de música en vivo y proyecciones en el Miami Beach Bandshell.

Presentado por Google Gemini, el Festival de Tribeca en Arte Basel Miami Beach se presentará del 5 al 6 de diciembre y destacará el talento global en ascenso en todos los géneros. El grupo Monsieur Periné, con sede en Bogotá y nominado al Latin Grammy, abrirá la serie el viernes, seguido de una actuación el sábado de los Hermanos Gutiérrez, el dúo suizo-ecuatoriano conocido por sus instrumentos cinematográficos de guitarra. En las próximas semanas se anunciarán más actos e invitados.

Los boletos saldrán a la venta el 7 de noviembre a las 11 am, hora del Este, a través de tribalcafilm.com/miami.

Además de la programación de música en vivo, Tribeca se ha asociado con ESPN para un avance solo por invitación de dos nuevos cortometrajes que exploran la superposición entre los deportes y la experiencia latina, seguido de una conversación con los realizadores moderada por el documentalista ganador del Emmy Rudy Valdez, otro guiño a la continua expansión de Tribeca más allá del cine hacia la programación cultural en general.

«Tribeca se fundó con la creencia de que contar historias conecta a las comunidades», dijo en un comunicado Vincent Cassous, director de programación musical del festival. «En Art Basel Miami Beach, celebramos a los artistas y músicos emergentes que están remodelando el panorama cultural, y lo hacen en una de las ciudades creativas más vibrantes del mundo».

Este año marca la cuarta edición de Tribeca en la Semana del Arte de Miami, que este año se celebrará del 4 al 7 de diciembre. En años anteriores, Tribeca ha atraído a nombres destacados como Robert De Niro, JR, Camila Cabello, Chance the Rapper, Flying Lotus, Yussef Dayes, Magdalena Bay y Eartheater.