El Festival Nacional de Cine Indio de Australia se expande y se asocia con IFFI

El Festival Nacional de Cine Indio de Australia (NIFFA) se está expandiendo a territorios regionales y ha firmado asociaciones con la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico de la India (NFDC) y el Festival Internacional de Cine de la India (IFFI) de cara a su edición de 2026.

El festival, que abarca siete capitales australianas, incluidas Sydney, Melbourne y Perth, agregará seis ubicaciones regionales para 2026: Broken Hill, Alice Springs, Dubbo, Leeton, Griffith y Geelong. En las próximas semanas se agregarán centros regionales adicionales, dijeron los organizadores.

NIFFA está firmando un memorando de entendimiento con NFDC India e IFFI en la Bazar de cine WAVESposicionando el festival como una plataforma clave para el cine indio en Australia.

La expansión se produce cuando India se ha convertido en la mayor fuente de nuevos inmigrantes a Australia, y el punjabi es ahora el idioma de más rápido crecimiento en el país. Según los organizadores del festival, las películas indias actualmente están superando a las australianas en la taquilla nacional. El cambio, combinado con el Tratado de Coproducción entre Australia e India, ha posicionado a Australia como una puerta de entrada estratégica para el cine indio.

«NIFFA se creó para honrar a los numerosos cines de la India, no sólo a Bollywood, y para brindar a Australia una plataforma nacional para interactuar con la narración india», dijo Anupam Sharma, director y fundador del festival. «El amor que recibimos de ciudades y centros regionales de toda Australia muestra que este festival no está creciendo, sino que está explotando. Con la incorporación de NFDC e IFFI, NIFFA 2026 será la mayor celebración nacional del cine indio fuera de la India».

Una nueva sección titulada “Su Excelencia recomienda” presentará cinco películas indias seleccionadas por el Alto Comisionado de la India para el público australiano.

La nueva programación incluye un Foro de presentación de coproducción que conecta a productores indios y australianos con organismos y estudios de financiación, y un proyecto recibe un acuerdo de coproducción y distribución. Forum Films, un distribuidor de cine indio que opera en India, Fiji y Nueva Zelanda, financiará un acuerdo de distribución para el territorio de Australia y Nueva Zelanda.

Los socios que regresan para 2026 incluyen Dendy Cinemas, NDTV, SBS, Marriott, Murdoch University y el Australia India Business Council, que celebra su 40 aniversario el próximo año.

La edición de 2026 ha reunido un consejo asesor que incluye al primer miembro del parlamento sij de Australia Occidental, Parwinder Kaur, el abogado del rey Brian Hayes y varios legisladores estatales, incluidos los miembros del parlamento de Nueva Gales del Sur, Warren Kirby y Charishma Kaliyanda, el ministro del Territorio del Norte, Jinson Charls, y el vicepresidente de comunicaciones de la Motion Picture Association para Asia Pacífico, Stephen Jenner.

Kaur describió el festival como la encarnación del espíritu de colaboración entre Australia e India, tejiendo historias que trascienden fronteras y celebran la diversidad. «La cultura y la creatividad son el ADN de la conexión humana», dijo.

Hayes señaló que el cine es un componente importante de la industria del arte que abre el mundo a compartir historias más allá de las fronteras. India y Australia comparten muchas características comunes, dijo, que se combinan para hacer de NIFFA un vehículo ideal para la colaboración.

Kirby destacó la enorme oportunidad de colaboración entre el cine indio y australiano. «Contamos con algunos de los mejores equipos de producción y narradores del mundo, y hay un futuro emocionante en el fortalecimiento de los vínculos entre las dos industrias», afirmó.

Charls calificó el cine como una de las formas más poderosas de compartir historias, luchas, humor y esperanzas. «El Festival Nacional de Cine Indio de Australia «lleva esta extraordinaria tradición narrativa a nuevas audiencias, fortaleciendo los lazos culturales, sociales y entre pueblos entre la India y Australia», dijo. En el Territorio del Norte, la diversidad se celebra como una fortaleza, y el festival ejemplifica cómo el arte puede salvar distancias y unir a las comunidades, añadió.

Jenner dijo que está emocionado de unirse al consejo asesor de NIFFA en un momento en que el cine indio está entrando en un nuevo capítulo notable, con una creatividad que surge en todos los idiomas, géneros y generaciones. «Las audiencias globales están prestando atención como nunca antes. Este es un momento de expansión, oportunidad y reinvención», afirmó. «NIFFA tiene un papel importante que desempeñar a la hora de mostrar esta energía al público australiano y construir nuevos puentes entre nuestras industrias cinematográficas».

Kaliyanda dijo que está orgullosa de ayudar a impulsar una visión audaz para el futuro del cine independiente y la narración creativa, trabajando para construir una industria más fuerte, más sostenible e innovadora.

El presidente del Consejo Empresarial Australia-India, Deepak Raj Gupta, añadió: «AIBC espera colaborar con NIFFA para conversaciones importantes sobre comercio, cine y cultura entre Australia e India».

El festival se llevará a cabo en la segunda quincena de marzo de 2026 y la presentación de películas cerrará el 20 de enero. El programa se anunciará el Día de Australia, que coincide con el Día de la República de la India el 26 de enero.