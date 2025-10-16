El festival M for Montreal muestra la ciudad musical pasada por alto de América del Norte

Montréal es la ciudad musical más pasada por alto en América del Norte.

Hay varias razones para ello. Está en la esquina superior derecha del continente, a unas 350 millas de Nueva York y Toronto, un poco apartado para los artistas en gira a menos que estén comenzando o terminando una gira allí. Sí, hace bastante frío en invierno y sí, el francés (o más exactamente el quebequense) es el primer idioma.

Pero es una hermosa metrópolis de más de 4 millones de personas a sólo 90 minutos por aire de esas dos ciudades; casi todo el mundo habla inglés con fluidez, incluso si no lo dominan; el clima de verano es magnífico; y tiene un carácter vibrante, diverso, escena musical apoyada por el gobierno que llena los prósperos lugares de la ciudad durante todo el año y está a la par (o más fuerte que) prácticamente cualquier ciudad de su tamaño en el continente.

¿Quién ha salido de Montreal? la ciudad santo patrón musical, Leonard Cohenjunto con Arcade Fire, Alison Russell, Grimes, Godspeed You! Black Emperor, Anna y Kate McGarrigle, los hermanos Wainright, Tegan y Sara, Charlotte Cardin, Mac DeMarco, Wolf Parade, Simple Plan, the Stills, Suuns y muchos más (y, por supuesto, Joni Mitchell tocó extensamente en la escena folklórica de la ciudad al principio de su carrera), todos ellos músicos decididos y de mentalidad independiente cuyas actitudes reflejan el espíritu de la ciudad.

Cualquier aficionado a la música o persona de la industria que busque inspiración para visitar puede encontrar una excelente oportunidad en la vigésima edición anual del M del festival de Montrealque tendrá lugar del 19 al 22 de noviembre. Presenta docenas de artistas canadienses, quebequenses e internacionales actuando en lugares de toda la ciudad para más de 500 “delegados” (es decir, asistentes), incluidos ejecutivos de sellos, agentes, bookers y medios de comunicación de todo el mundo, muchos de los cuales hablan en la conferencia diurna del festival. El objetivo no es sólo promover Montreal como ciudad de la música, sino también amplificar a los artistas del festival más allá de Canadá, lo que ayudó a hacer para Grimes, DeMarco, Cardin, Men I Trust y muchos otros.

Una encuesta informal sobre los aspectos más destacados de este año incluye a los rockeros electrónicos Choses Sauvages; el veterano grupo instrumental BadBadNotGood‚ que tocará en el festival por primera vez desde 2014; Fine Food Market, un medio de pop de ensueño de la cantautora Sophie Perras; los actos de pop electrónico oscuro Apacalda y Kandle; el músico y compositor ganador del Grammy Colin Stetson (que ha colaborado con Arcade Fire y Bon Iver); Los rockeros independientes radicados en Toronto Kiwi Jr.; el veterano grupo de rap de Filadelfia Digable Planets; un set en solitario del cantante principal del grupo galés Super Furry Animals, Gruff Rhys; e incluso los veteranos psicodélicos de Montreal, los Besnard Lakes, que tocaron en el primer festival M for Montreal en 2006 (consulte el cartel completo en el sitio web del festival). aquí).

El evento fue lanzado por el músico y manager local Sébastien Nasra y el veterano ejecutivo británico Martin Elbourne, un ex agente que ha fundado varios festivales de música en todo el mundo, incluido el Britain’s Great Escape. Un año más tarde, Mikey Rishwain Bernard se unió al equipo y finalmente ascendió a director artístico y embajador clave del festival. Bernard se crió tanto en Quebec como en California, lo que le brindó una gama inusual de contactos y experiencia, y estaba tan emocionado por la escena que surgía en Montreal a mediados de la década de 2000, con muchos de los actos antes mencionados, que regresó.

«Vi todo lo que estaba sucediendo aquí y el fuerte apoyo del gobierno, y me FOMO», recuerda riendo, «así que dejé mi apartamento en California y vine directamente a Montreal. Quería ser parte de algo que hablara a toda la comunidad, no sólo a un grupo determinado, como lo hace un sello o una agencia. Y la gloria de M for Montreal es que puedes trabajar con todos, desde la industria hasta los artistas, y todos los géneros diferentes».

La variedad de talentos que se exhiben en el festival este año lo respalda. Bernard estima que aproximadamente el 70% de los artistas son canadienses (con alrededor del 60% de Quebec), y el resto proviene principalmente de Estados Unidos y Europa, particularmente de países con los que el festival tiene una asociación: Gales, la República Checa y la región vasca de Francia y España.

¿Qué encontrará un visitante curioso de la ciudad? Una cultura musical dedicada y decidida que se desarrolló por muchas de las razones mencionadas anteriormente, pero que también aprovecha la naturaleza ferozmente independiente y rebelde de Quebec (hay una librería anarquista en el medio del centro de Montreal), con la ventaja sustancial del apoyo gubernamental a las artes.

«No somos una organización sin fines de lucro, por lo que le devolvemos todo a la comunidad», dice Bernard. «He pasado mucho tiempo en diferentes escenas del sur y del norte de California, pero vi algo especial y más único en Montreal. Todavía no conozco otro lugar como este».

Un fin de semana reciente muy ocupado en la ciudad vio Variedad visitar múltiples lugares, todos llenos: el festival de música electrónica al aire libre Piknic Electronik en el Parc Jean Drapeau de la ciudad en una isla en medio del río San Lorenzo (fácilmente accesible en metro); el quinteto de Manitoba Foxwarren en el Theatre Fairmount con capacidad para 580 personas; un espectáculo Wet Leg densamente concurrido en el M Telus con capacidad para 2.800 personas; y varios bares de temática musical en una esquina conocida como “El Triángulo” en el barrio de Le Plateau (los nombres son confusos). Todo concluyó el sábado por la noche en el legendario local Foufounes électriques, que ha sido el corazón de la escena musical de la ciudad desde 1983; casi todos los veteranos han estado allí varias docenas de veces a lo largo de los años, y al menos tres personas que conocimos contaron historias sobre cómo sus vidas en la música comenzaron esencialmente cuando se colaron cuando eran adolescentes menores de edad.

Foufounes, un lugar inesperadamente grande, está ubicado en una calle importante al norte del turístico casco antiguo de Montreal y tiene dos pisos: un gran bar en la planta baja y un área de espectáculos, y dos salas más pequeñas en la planta superior. Llegamos demasiado tarde en esta tarde/mañana en particular para ver el acto principal, pero una sala de arriba presentaba una especie de noche de baile gótico (lo que explicaba las múltiples personas vestidas como miembros de Sleep Token en el bar de abajo) mientras que la otra albergaba una ensordecedora banda de death metal. Es el equivalente en Montreal del fallecido y lamentado CBGB de Nueva York o del 9:30 Club de Washington DC: el tipo de lugar que no solo es la base de la escena local sino que también acogió el primer espectáculo del área para innumerables futuras superestrellas. Nirvana tocó allí dos veces: primero en abril de 1990 y nuevamente 18 meses después como segunda fecha de la gira “Nevermind”, que literalmente cambió el mundo. A lo largo de los años, todos, desde Marianne Faithfull hasta Green Day, desde Pixies hasta Nine Inch Nails, desde LL Cool J hasta Smashing Pumpkins, han actuado allí, pero sigue siendo principalmente un lugar de rock, y además refrescante y de la vieja escuela.

La generación actual de compañías musicales independientes comparte ese espíritu. Una influencia clave es Constellation, el sello ferozmente independiente lanzado por el grupo Godspeed a mediados de los años 1990, que ha servido como mentor para muchos de los empresarios de la generación actual. Dos de las historias de éxito más destacadas de la ciudad son Cult Nation, hogar de Charlotte Cardin y de las estrellas en ascenso Lubalin y Chiara Navasta; y Arbutus, que ayudó a lanzar las carreras de Grimes y Mac DeMarco y actualmente Fine Food Mart y la banda de rock independiente Tops. Ambas son compañías multifacéticas que no solo incluyen sello y administración, sino también un ala de música comercial y una unidad de producción de videos (la primera) y una estación de radio y un restaurante/club nocturno (la segunda).

Nación de culto fue fundada por el músico y productor Jason Brando después de que él y Cardin se conocieran mientras ambos trabajaban en la música para un anuncio para pagar las cuentas. Comenzaron a trabajar juntos y Brando, que siempre había querido crear un sello, dio el paso en 2015. «No tenía experiencia real en negocios», dice. «Básicamente aprendí todo cometiendo errores». Esos fueron algunos errores productivos: Cardin, que es esencialmente la artista franquicia del sello, ha acumulado mil millones de reproducciones globales, un álbum cuatro veces platino en Canadá (por su último “Confetti”), ha agotado las entradas para 10.000 personas en la Place Bell de la ciudad de Quebec cuatro veces; Su concierto en el Accor Arena de París el próximo mes de abril ya tiene entradas agotadas. (Cardin comenzó principalmente como cantante de habla inglesa, pero su carrera despegó en Francia, donde ahora vive).

La empresa tiene su sede en un espacioso complejo de oficinas y estudios con ventanas en el segundo piso de un antiguo edificio industrial en el barrio Mile End de la ciudad. Arte de buen gusto y múltiples premios SOCAN cuelgan de las paredes; la abundante luz natural (incluso en los estudios) y los espacios abiertos dan un ambiente alegre; hay un orden que implica un enfoque que también se refleja en los lanzamientos de sus artistas, que se enmarcan en términos generales en un género indie-pop (o pop-indie).

No muy lejos se encuentra la base de operaciones de los arbolesfundada por Sebastian Cowan, nativo de Vancouver, en 2009. La empresa se construyó sobre el éxito inicial de Grimes, para quien básicamente se desempeñó como gerente, sello y navaja suiza hasta que se separaron hace varios años. Cowan comenzó su carrera en la música organizando fiestas de baile en almacenes (ese tipo de enfoque de arranque impregna casi todos los aspectos de la compañía) y vivió en Londres durante varios años antes de mudarse a Montreal. Mientras estuvo en el Reino Unido, aprendió su oficio discográfico trabajando estrechamente con el imperio Beggars Group de Martin Mills (que bien puede ser la compañía de música independiente más duradera y exitosa de los últimos 50 años), pero aprendió lo mismo del cofundador de Constellation, Don Wilkie; No es coincidencia que tanto Mills como Wilkie operen con la filosofía de que el sello y el artista son verdaderos socios. La empresa y la estación de radio operan desde los pisos superiores de un edificio en el barrio de Rosemont; en la planta baja se encuentra The System, una combinación de local y restaurante.porque Cowan “quería un escaparate para la empresa” (es dueño del edificio).

“Pude comprar un edificio comercial de cuatro pisos y abrir una estación de radio por Internet, un bar y un sello discográfico, todo autofinanciado en una ciudad importante”, dice. «Eso demuestra la oportunidad que Montreal ofrece de manera única: en Nueva York o Londres, los proyectos no despegan sin un millonario que los respalde; ese no es el caso aquí. Cualquiera con una buena idea y mucho trabajo duro puede comenzar algo, y lo hacen regularmente». Añade que M for Montreal ha desempeñado “un papel muy importante” en el éxito de la compañía al atraer la atención internacional tanto a los artistas como a la ciudad.

Bernard añade: “Montreal siempre ha sido nuestro objetivo, pero nuestro objetivo es dar un poco de brillo a todo Canadá” (de hecho, en un momento se le escuchó decirle a un compañero de trabajo: “Necesito mejorar mi juego en Manitoba”). «Y hemos ayudado a deshacernos del estereotipo de que es difícil trabajar con Quebec porque es francés. Eso es una tontería: todo el mundo habla inglés, y esta es una industria que todos compartimos.

«Parte de nuestro objetivo», concluye, «es poner a las personas en situaciones en las que se conviertan en amigos».