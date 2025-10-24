El Festival Internacional de Cine de Hawái nombra a los ganadores de 2025

El 45º Festival Internacional de Cine de Hawai’i concluyó su ceremonia de premiación con una recepción en el Hotel Halekulani, distribuyendo $58,000 en premios en categorías que celebran el cine internacional, la narración de las islas del Pacífico y el talento local de Hawai’i.

“Ky Nam Inn”, de Leon Le, un tierno drama ambientado en Vietnam que explora el dolor y el deseo en Saigón después del conflicto, reclamó el premio Kau Ka Hōkū (Estrella fugaz) presentado por Hawaiian Airlines. El premio reconoce a los cineastas emergentes que trabajan en su primer o segundo largometraje.

«La elegancia y la simplicidad pueden ser engañosas: requieren una profunda intención y precisión para resonar tan profundamente», dijo el jurado sobre la película, que sigue a un joven traductor y una viuda mayor que navegan por emociones no expresadas. «A través de su hermoso tejido de poesía, música y literatura, ‘Ky Nam’ no sólo cuenta una historia, sino que nos recuerda el poder silencioso del arte arraigado en la humanidad».

El jurado estuvo compuesto por la productora nominada al Premio de la Academia Diane Quon, la cofundadora de Third Culture Content, Janica Chua, y el fundador de David Magdael & Associates, David Magdael.

“Remathau: People of the Ocean” de Daniel H. Lin se llevó el premio Pasifika y su premio en efectivo de 5.000 dólares. El documental sigue a la exploradora de Micronesia Nicole Yamase mientras desciende a la Fosa de las Marianas mientras descubre su identidad y legados ancestrales.

“Nuestro ganador del Premio Pasifika arroja luz sobre las islas de Micronesia, a menudo abusadas, incomprendidas y pasadas por alto”, afirmó el jurado. «Nicole, de hecho eres nuestro futuro y nuestra esperanza».

El jurado de Pasifika estuvo formado por Heather Guigni, fundadora de Uluʻulu en UH West Oʻahu; la cineasta Alika Tengan; y Catherine Cruz, presentadora de “The Conversation” en la Radio Pública de Hawai’i. El premio se entrega en asociación con Pacific Islanders in Communications.

En un raro empate, dos películas compartieron el honor de Mejor Película Made in Hawai’i: “Lahaina Rising” de Matty Schweizter, que narra la lucha de la organización sin fines de lucro Lahaina Strong por la rendición de cuentas después de los devastadores incendios forestales, y “Before the Moon Falls” de Kimberlee Bassford, un documental que sigue a la escritora pionera de Samoa Sia Figiel a través de triunfos vertiginosos y reveses devastadores, que ofrece una profunda meditación. en la frágil línea entre la creatividad y la locura.

“Dasher” de Alexander Bocchieri ganó el premio al Mejor Cortometraje Realizado en Hawai, y “The Arrangements” de Sonny Ganaden recibió una mención honorífica. El programa Made in Hawai’i, ahora en su noveno año, ha otorgado hasta la fecha 1,3 millones de dólares en efectivo, equipos y servicios de producción a cineastas locales, con el apoyo de la Hawai’i Film Office.

“Correct Me If I’m Wrong”, de Hao Zhou, una coproducción entre China y Alemania que explora la lucha de una familia del suroeste de China con la identidad de su heredero queer, se llevó el premio al Mejor Cortometraje Internacional. El premio que califica para el Premio de la Academia fue elogiado por los miembros del jurado por su “narrativa vulnerable y personal que inmortaliza delicadamente con gracia una práctica desgarradora”. “The Fishbowl Girl” de Hung Yi Wu obtuvo una mención de honor por su audaz visión de dirección.

“Kōkā” de Kath Akuhata-Brown ganó el Premio Netpac, seleccionado por el jurado por “su mágico y conmovedor viaje intergeneracional de curación y reconciliación a través del lenguaje, la cultura y la comunidad”. HIFF es el único festival estadounidense autorizado para presentar el premio Red para la Promoción del Cine de Asia y el Pacífico, que se otorga en los principales festivales, incluidos Berlín, Cannes, Venecia y Toronto.

El festival también entregó honores especiales a figuras de la industria. El director y coreógrafo de acción japonés Kenji Tanigaki recibió el Premio Halekulani Maverick por su carrera de casi tres décadas que abarca títulos como “Rurouni Kenshin”, “Twilight of the Warriors: Walled In” y “The Furious”, cuyo estreno mundial se realizó en el canal Midnight Madness de Toronto.

El comediante e intérprete Yuriyan Retriever reclamó el Premio Halekulani Vanguard, el honor de “estrella en ascenso” de HIFF. El talento japonés, que se convirtió en el comediante solista más importante del país y obtuvo atención internacional con “America’s Got Talent”, recientemente hizo su debut como directora con “Mag Mag”, una sátira de meta J-horror producida por K2 Pictures.

El premio Leanne K. Ferrer Trailblazer, presentado por Pacific Islanders in Communications, fue para el equipo creativo de Kānaka Maoli y Pacific Islander detrás de “Chief of War” de Apple TV. La serie, creada por Pa’a Sibbett y Jason Momoa, marca un logro histórico al llevar la historia, el idioma y la identidad hawaianos a la pantalla a una escala de producción importante.

La veterana actriz Nina Paw recibió el reconocimiento como cineasta destacado de perfil de Hong Kong de este año. Su carrera alcanzó su punto máximo con “The Way We Are” (2008) de Ann Hui, que le valió el premio a la Mejor Actriz tanto en los Premios de Cine de Hong Kong como en los Premios de la Sociedad de Críticos de Cine de Hong Kong. HIFF proyectó el estreno en Estados Unidos de “Sons of the Neon Night” de Juno Mak, coprotagonizada por Paw.

El premio BMW Hawaii Driven Student Filmmaker fue para Tiffany Liu, con menciones honoríficas por “The Remover” de Hunter Daru y “Clean.exe” de Lucas Stenvens.

«El tema de convergencia de este año refleja el corazón de HIFF durante la última década, donde historias, culturas y generaciones se unen a través del lenguaje compartido del cine», dijo Beckie Stocchetti, directora ejecutiva de HIFF. “Los ganadores de los premios de la 45ª edición reflejan tanto la excelencia artística de nuestros cineastas como su compromiso con la verdad, la comunidad y el espíritu de aloha que nos conecta a todos”.

Los premios del público al largometraje narrativo, documental y cortometraje favorito, presentados por Hawai’i News Now, se anunciarán el 17 de noviembre después de las proyecciones en las islas vecinas.

GANADORES DE HIFF45:

La estrella de Focket:

“Ky Nam Inn” (Vietnam) Director: Leon Le

Premio Pasifika:

“Remathau: People of the Ocean” (Estados Unidos) Director: Daniel H. Lin

Premio Netpac:

«Kōkā» (Nueva Zelanda) Directora: Kath Akuhata-Brown

Mejor Cortometraje Internacional:

“Corrígeme si me equivoco” (China, Alemania) Director: Hao Zhou

Mención de Honor: “The Fishbowl Girl” (Taiwán) Director: Hung Yi Wu

Mejor artículo hecho en Hawai’i (empate):

“Lahaina Rising” (Hawái, EE. UU.) Director: Matty Schweizter

“Before the Moon Falls” (Hawái, EE. UU.) Directora: Kimberlee Bassford

Mejor corto hecho en Hawái:

“Dasher” (Hawái, EE. UU.) Director: Alexander Bocchieri

Mención de Honor: “The Arrangements” (Hawai’i, EE. UU.) Director: Sonny Ganaden

Premio BMW Hawaii Driven Student Filmmaker:

Director ganador: Tiffany Liu

Menciones de Honor: “The Remover” Director: Hunter Daru “Clean.exe” Director: Lucas Stenvens

Barrio Homistula Minderick:

Kenji Tanigaki

Premio Halekulani Vanguardia:

perro perdiguero yuriano

Premio Leanne K. Ferrer Pionero:

Equipo Cultural “Jefe de Guerra”

Perfil del cineasta de Hong Kong:

nina pata