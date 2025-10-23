El Festival de Rotterdam presenta nueve estrenos mundiales

Festival Internacional de Cine de Róterdam ha presentado su primera ola de estrenos mundiales para su 55ª edición, que se celebrará del 29 de enero al 8 de febrero. Los nueve títulos abarcan la sección Bright Future, que es para debuts cinematográficos, y el programa Harbour, que es una selección más amplia.

La primera ola de largometrajes incluye a varios ex alumnos del IFFR, entre ellos Juja Dobrachkous, cuya película “Bebia, à mon seul désir” tuvo su estreno mundial en la programación del Concurso Tigre de 2021 y ahora regresará con “Accept Our Sincere Apologies”, y Gustavo Vinagre regresa con “La pasión según GHB”, codirigida por Vinicius Couto, luego de sus cortometrajes “Film for Blind Poet” y “Nova Dubai”, que se presentó anteriormente en el festival.

Artemio Narro también regresa, tras los estrenos mundiales de “I Stay with You” (2015) y “ColOZio” (2019), con “Art Is Dark and Full of Horrors” para la edición de 2026, mientras que Hanung Bramantyo presenta “The Hole, 309 Days to the Bloodiest Tragedy”, que llega después de su debut en IFFR este año en la Competencia de la Gran Pantalla con “Gowok: Javanese Kamasutra” y Carlos Casas regresa con “Krakatoa”, luego de selecciones anteriores en festivales IFFR para títulos como “Aral” y “Cemetery”, mientras que Erol Mintaş hará su debut en IFFR con “Earth Song”.

Entre los cineastas emergentes cuyas óperas primas se podrán descubrir por primera vez en Rotterdam se encuentran el PR Monencillo Patindol con “I Grew an Inch When My Father Died”, Nolitha Refilwe Mkulisi con “Let Them Be Seen” y Semmalar Annam con “Mayilaa”.

Vanja Kaludjercic, directora del festival IFFR, dijo que las películas reflejan el ADN del festival. “Nuestro festival se basa en un espíritu de descubrimiento y celebración de ambas voces emergentes audaces, junto con cineastas distintivos que regresan, cada uno de los cuales está dando forma al cine de maneras únicas y poderosas”, dijo. «Estas películas marcan la pauta para la diversidad de programación que tendremos en IFFR 2026, desde thrillers de terror poco convencionales y comedias inadaptadas hasta narrativas que exploran las complejidades de la pertenencia, todas ellas al servicio de diferentes comunidades y curiosidades de la audiencia».

El programa completo se revelará el 16 de diciembre.

Las primeras selecciones en Bright Future y Harbor son las siguientes:

FUTURO BRILLANTE

“Crecí una pulgada cuando mi padre murió” (estreno mundial)

Director: PR monencillo patindol

Filipinas

Cuando su padre abusivo es asesinado por un vecino, dos hermanos deben lidiar con la pérdida y la libertad mientras navegan por su amistad con el hijo del asesino. Una obra poética sobre las complejidades del crimen y la culpa heredada.

“Déjalos ser vistos” (estreno mundial)

Director: Nolitha Refilwe Mkulisi

Sudáfrica, Alemania

Un retrato afectuoso de la ciudad olvidada de Tapoleng, donde la iglesia sirvió como santuario para sus residentes durante la antigua orden del Apartheid. Aquí surge una nueva religión, ligada a una nueva práctica espiritual, comunidad y autodeterminación.

“Mayilaa” (estreno mundial)

Director: Semmalar Annam

India

Mayilaa se embarca en un viaje como vendedora ambulante en el sur de la India para cumplir con sus costosas obligaciones. El único problema: no sabe vender. Una historia aguda pero conmovedora sobre un dúo de madre e hija que encuentra su camino en la carretera.

PUERTO

“Acepte nuestras sinceras disculpas” (estreno mundial)

Director: Juja Dobrachkous

Reino Unido, Italia

En un decadente hotel veneciano, la andrógina Eva se siente atraída por la misteriosa Contessa. El hotel, que alguna vez fue un santuario del mundo exterior, se ha convertido en una jaula inquietante, y ambas mujeres anhelan escapar. Una fantasía gótica surrealista que seduce y perturba.

“La Pasión Según GHB” (estreno mundial)

Director: Gustavo Vinagre, Vinicius Couto

Brasil

Una conexión se convierte en un trío; el trío se convierte en una orgía. En esta odisea mágica y realista en el dormitorio gay, Matías recuerda sus encuentros pasados ​​y considera su futuro, mientras habla con una figura ficticia de la literatura brasileña.

“Canción de la Tierra” (estreno mundial)

Director: Erol Mintaş

Finlandia, Alemania

Rojîn, una mujer kurda que vive en Finlandia, descubre que no sabe todo sobre su complicado pasado. El festival lo describe como “un drama resonante y delicadamente dirigido que refleja la experiencia kurda de desposesión y exilio”.

“El arte es oscuro y lleno de horrores (estreno mundial)

Director: Artemio Narro

México

Esta corrosiva sátira del mundo del arte mexicano se desarrolla durante una semana de feroz acicalamiento, tratos y fiestas. El artista estrella Chema domina la escena, pero si cae, todos los buitres del mercado del arte están listos para atacar.

“The Hole, 309 días para la tragedia más sangrienta” (estreno mundial)

Director: Hanung Bramantyo

Indonesia

Cuando una serie de horribles asesinatos sacude el campo en el este de Yakarta, el oficial del ejército Soegeng tiene la tarea de aclarar los rumores sobre la participación del ejército. La investigación de Soegeng, sin embargo, lo confronta con los fundamentos de la corrupción, una verdad demasiado cercana para sentirse cómodo.

«Krakatoa» (estreno mundial)

Director: Carlos Casas

España, Reino Unido, Polonia, Francia

Un pescador javanés sufre la mayor erupción volcánica de todos los tiempos. Varado en una isla desierta, en busca de comida y agua, se acerca a las profundidades de la tierra. Una odisea visceral y psicodélica.