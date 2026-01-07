El Festival de Gotemburgo presenta el cartel de 2026

El Festival de Cine de Gotemburgo de Suecia ha anunciado su programación para 2026.

Como observó la directora artística Pia Lundberg, la 49ª edición, que se desarrollará del 23 de enero al 1 de febrero, presentará “266 películas de todo el mundo, incluidos numerosos estrenos mundiales e internacionales, así como una sólida selección de la región nórdica”.

Entre los estrenos mundiales en la competición nórdica, “The Patron” de Julia Thelin representará a Suecia, mientras que la directora finlandesa Alli Haapasalo seguirá a “Girl Picture” con “Díselo a todos”. Maria Sødahl presentará “The Last Resort”.

«Estrenar en el Festival de Cine de Gotemburgo es una sensación mágica. Una vez mentí para conseguir la acreditación de prensa porque tenía muchas ganas de asistir al festival», dijo Thelin. “Una mentira sólo funciona si la crees… Incluso cuando sabes que es mentira, el poder puede residir en no reconocer la verdad”.

Los productores Eliza Jones y Markus Waltå agregaron: “Estamos ansiosos por presentar ‘The Patron’ en [cinema] Draken el primer fin de semana del festival. Es un momento de cierre del círculo, desde mostrar nuestros cortometrajes con Julia en Startsladden [Swedish Short Competition] mostrar nuestro largometraje aquí”.

«Es un debut muy elegante e interesante», dijo Lundberg sobre «The Patron», donde una joven pretende ser mecenas de los artistas, y también describió «Tell Everyone» como una «historia bellamente filmada y bellamente contada».

Ambientada en el siglo XIX, sigue a una mujer que se encuentra internada en una institución mental en una isla en algún lugar del archipiélago finlandés.

«Ayer terminé la película por completo, pero estoy listo y muy emocionado de lanzar ‘Tell Everyone’ en el mundo», dijo Haapasalo. Variedad. «Amo y aprecio el Festival de Cine de Gotemburgo, y las veces que he asistido han sido muy inspiradoras y enriquecedoras. Es un gran honor estrenar ‘Tell Everyone’ en la competencia principal».

‘Díselo a todos’ Cortesía del Festival de Cine de Gotemburgo

“The Curse of Kane” de Even G. Benestad y August Baugstø Hanssen encabezará la lista de nuevos descubrimientos en la Competencia de Documentales Nórdicos, junto con “A Song for Love”, dirigida por Hogir Hirori, y “Första blatten på månen” de Iván Blanco.

En la primera, un hombre decide construir un imperio cinematográfico digno de su ídolo de la infancia, el héroe del oeste Morgan Kane. «Cuenta la extraordinaria historia de un hombre enigmático que lucha contra los lobos del capitalismo y sus propios demonios internos en su negativa a abandonar su sueño», según el Festival de Gotemburgo.

Blanco se centrará en el artista Douglas “Dogge Doggelito” Léon, quien “se convirtió en un poderoso símbolo de los suburbios multiculturales de Suecia”, mientras ofrece una “historia universal sobre los sueños destrozados, la identidad, la paternidad y el dolor, y sobre el anhelo de reconocimiento y redención”. Hirori, al seguir a una estudiante de enfermería, “retrata las pruebas y alegrías de la mayoría de edad”.

Finalmente, la Competencia Internacional acogerá el estreno mundial de “Zejtune” dirigida por Alex Camilleri, conocido por 2021 “Luzzu”.

«Hay mucha expectación en torno a esa película: es un drama apasionante y finamente dibujado, y también es encantador musicalmente. Estamos muy contentos de proyectarla y creemos que al público también le gustará mucho», señaló Lundberg.

Otros títulos prometedores incluyen “Cómo divorciarse durante la guerra” de Andrius Blaževičius, recientemente seleccionado por Sundance, y “Butterfly” de Itonje Søimer Guttormsen con Renate Reinsve, actualmente ocupada promocionando “Sentimental Value” antes de los Premios de la Academia.

‘La maldición de Kane’ Cortesía del Festival de Cine de Gotemburgo

Como se anunció anteriormente, el festival dará la bienvenida a artistas como Noomi Rapace y Agnieszka Holandaasí como Ruben Östlund, quien dará adelantos de su próximo drama “The Entertainment System Is Down”.

Gotemburgo abrirá con Marcus Carlsson’s “El apicultor tranquilo” sobre un padre y una hija que luchan por conectarse, descrita por Lundberg como una “película conmovedora y con los pies en la tierra que se desarrolla lejos de las grandes ciudades”.

«Siempre es un placer ver tantas películas nórdicas y tener tantos títulos excelentes para elegir. ‘The Quiet Beekeeper’ es importante. Es realmente agradable tener una película sueca de estreno este año, dado todo lo que se habla de que el cine sueco no está obteniendo buenos resultados en la taquilla local», afirmó.

«Aunque hay mucho debate sobre la falta de financiación del cine sueco y que no llega a su público, hay mucha gente muy talentosa en Suecia y la región nórdica que se dedica al cine. Eso es muy esperanzador».

Lundberg también habló sobre el tema central de este año durante el festival: la verdad.

«La verdad es un tema central. En esta era de la ‘posverdad’, ha aparecido con fuerza en las películas, y esta sección reflejará la verdad desde perspectivas muy diferentes», dijo, invitando al público a unirse a ella en esta exploración.

“Y, como siempre en enero, transformar Gotemburgo en un lugar de encuentro para los amantes del cine de todo el mundo”.

Información adicional de Annika Pham

‘El último recurso’ Cortesía del Festival de Cine de Gotemburgo

Competición nórdica

«Mariposa»

Noruega, Suecia, Gran Bretaña

Director: Itonje Søimer Guttormsen

“El último recurso”

Dinamarca, Noruega, España

Directora: Maria Sødahl

Estreno mundial

“El amor que queda”

Islandia, Dinamarca, Suecia, Francia

Director: Hlynur Pálmason

“El Patrón”

Suecia

Directora: Julia Thelin

Estreno mundial

“El apicultor tranquilo” (película de apertura)

Suecia

Director: Marcus Carlsson

Estreno mundial

“Díselo a todos”

Finlandia

Director: Alli Haapasalo

Estreno mundial

«Proteger»

Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Finlandia, Gran Bretaña, Suiza

Director: John Skoog

«Ingrávido»

Dinamarca

Directora: Émilie Thalund

Concurso de documentales nórdicos

“Utopía celta”

Suecia, Irlanda

Director: Dennis Harvey, Lars Lovén

«La maldición de Kane»

Noruega

Director: Even G. Benestad, August Baugstø Hanssen

Estreno mundial

“El fin de la tranquilidad”

Dinamarca, Suecia

Director: Mikael Lypinski, Kasper Bisgaard

«Primera hoja en la luna»

Suecia

Director: Iván Blanco

Estreno mundial

“Legado silencioso”

Finlandia, Francia, Burkina Faso

Director: Jussi Rastas, Jenni Kivistö

“Una canción de amor”

Suecia

Director: Hogir Hirori

Estreno mundial

Competencia Internacional

“Las Baronesas”

Bélgica, Luxemburgo, Francia

Director: Nabil Ben Yadir, Mokhtaria Badaoui

«Devenir»

Francia, Kazajstán, Países Bajos, Lituania, Suecia

Director: Zhannat Alshanova

“Garza Azul”

Canadá, Hungría

Directora: Sophy Romvari

“Voces rotas”

República Checa, Eslovaquia

Director: Ondřej Provazník

“Calle Málaga”

Marruecos, Francia, España, Alemania, Bélgica

Directora: Maryam Touzani

“La cronología del agua”

Francia, Letonia, Estados Unidos

Directora: Kristen Stewart

“La hija del cóndor”

Bolivia, Perú, Uruguay

Director: Álvaro Olmos Torrico

“La buena hija”

España

Directora: Julia de Paz Solvas

“Cómo divorciarse durante la guerra”

Lituania, Luxemburgo, Irlanda, República Checa

Director: Andrius Blaževičius

Estreno europeo

«La gallina»

Grecia, Alemania, Hungría

Director: Pálfi György

«de qué»

Japón

Director: Sang-il Lee

“Un cabo suelto”

Uruguay, Argentina, España

Director: Daniel Hendler

“Ámame tierno”

Francia

Directora: Anna Cazenave Cambet

“Por amor”

Francia

Director: Nathan Ambrosioni

“Súper Naturaleza”

Reino Unido

Director: Ed Sayers

Estreno internacional

«Aceituna»

Malta, Alemania, Catar

Director: Álex Camilleri

Estreno mundial

Concurso Ingmar Bergman

“Bouchra”

Italia, Marruecos, Estados Unidos

Directores: Orian Barki, Meriem Bennani

“Karla”

Alemania

Directora: Christina Tournatzés

“Pequeñas criaturas”

Brasil

Directora: Anne Pinheiro Guimarães

«Memoria»

Francia, Países Bajos

Director: Vladlena Sandu

“En tu regazo”

Indonesia, Arabia Saudita

Dirigida por: Reza Rahadian

“La forma de Momo”

India, Corea del Sur

Director: Tribeny Rai

«Solitario»

Irlanda

Director: Eamonn Murphy

“Terra lo hará”

Portugal, Italia

Director: Luis Campos