El Festival de Contenido Creativo de Taiwán atrae una asistencia internacional récord

El 2025 Festival de contenido creativo de Taiwán (TCCF) comenzó con una asistencia internacional récord y un hito importante en taquilla, cuando el Ministro de Cultura de Taiwán, Li Yuan, reveló que el thriller de acción local “96 minutos” ha superado los NT$ 200 millones (6,4 millones de dólares) en la taquilla del país.

El logro marca un cambio radical para la industria cinematográfica de Taiwán, que casi colapsó a principios del siglo XXI, cuando las producciones locales ganaban menos de NT$1 millón por película. «Si conoces esa situación, entenderás cómo luchamos durante 10 a 20 años antes de que la industria del cine y la televisión de Taiwán renaciera», dijo Li durante la ceremonia de apertura.

El mercado ha atraído un contingente internacional sin precedentes: Corea del Sur envió la delegación más grande de casi 100 representantes, seguida por Francia con 80 delegados que también establecieron un pabellón nacional. También asistirán delegaciones de Japón, Hong Kong, Singapur, Tailandia y Filipinas, lo que marca el mayor número de países participantes, delegados y presentaciones de proyectos en la historia de TCCF.

Presidente de la Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán (TAICCA) Sue Wang atribuyó el avance a la participación colaborativa en toda la industria. «El TCCF de este año ha logrado un avance importante: ya sea el número de países participantes, el número de delegaciones o el número de propuestas, todos están en niveles récord», dijo Wang.

Li enfatizó la creciente visibilidad internacional de Taiwán y recordó una reunión en septiembre en Francia con el presidente del CNC, Gaëtan Bruel, quien expresó un gran interés en las capacidades VR/AR de Taiwán. «Dijo que Francia analiza cuidadosamente dónde invertir en cada lugar, y Taiwán definitivamente será un punto de inversión muy importante a nivel mundial en el futuro», recordó Li. «Cuando lo vi, no sabía si hablaba en serio o no, pero sentí que finalmente habían visto a Taiwán». Li señaló que Bruel cumplió su promesa y trajo 80 delegados al festival.

Bruel asistió a la inauguración junto al director de la Oficina Comercial de Chile, Fernando Mariano Schmidt Hernández, y ejecutivos de Chunghwa Telecom.

El ministro destacó que Taiwán estableció TAICCA hace seis años después de reconocer que la industria de contenidos representa un sector estratégico.

Li describió tres direcciones críticas para la industria de contenidos de Taiwán: colaboración entre dominios para construir IP, adoptar tecnología que incluya IA y VR/AR en los métodos de producción, y expansión internacional. «El mercado de Taiwán, de 23 millones de habitantes, no puede sostener nuestros propios productos cinematográficos y televisivos», afirmó. «Los trabajadores del cine y la televisión de Taiwán trabajan muy duro para vender sus películas en todo el mundo».

Wang describió el momento como desafiante y estimulante para los creadores de contenido, productores e inversores. «Nos enfrentamos a una era muy interesante en la que todos los paradigmas de contenido cultural están experimentando cambios dramáticos e importantes», dijo. «Las franjas horarias fijas y las plataformas únicas que veíamos en el pasado ya no existen como restricciones al contenido cultural».

Describió el entorno actual como “una era para quienes toman riesgos”, y señaló que si bien las colaboraciones entre creadores, productores e inversores conllevan altos riesgos, también están llenas de entusiasmo y posibilidades.

Wang enfatizó que el desarrollo de la propiedad intelectual ha evolucionado más allá del pensamiento de formato único. «Ya no se trata de si quiero hacer una película o una serie de televisión», dijo. «Cuando se crea una propiedad intelectual, hay que imaginar desde el principio lo que puede ser. Cada propiedad intelectual no tiene límites: puede ser un producto tecnológico, puede ser cine y televisión, pueden ser artes escénicas, pueden ser periféricos gráficos, etc.».

TAICCA se posiciona como una plataforma conectora que vincula a creadores, productores, inversores y socios internacionales. Wang destacó los desarrollos regionales, incluidos los bienes culturales de Francia combinados con la nueva tecnología, el fenómeno global Hallyu de Corea del Sur, la fortaleza de Japón en la animación y la adaptación al manga, y el modelo de integración comercial de Singapur.

El ministro señaló que, si bien se han firmado muchos memorandos de entendimiento con países como Francia, Japón y Corea del Sur, lograr colaboraciones reales lleva años de negociación. “Espero que en esta conferencia podamos hacer realidad muchos sueños”, dijo Li.

Las películas locales recientes también han atraído financiación internacional, una tendencia que Li espera que se acelere a través de plataformas como TCCF. «Espero que en el futuro, a través de ocasiones como TCCF, podamos encontrar muchos amigos internacionales que se conviertan en nuestros futuros aliados y avancemos juntos hacia el mercado internacional», dijo.

Wang concluyó articulando la visión de TAICCA como la creación de “contenido cultural e industrias creativas que muevan a las personas, las entusiasmen y hagan que las personas quieran experimentarlas en esta nueva era”.

“Ese es nuestro objetivo común y nuestro sueño común aquí hoy”, dijo. “Espero que este sueño pueda, trabajando juntos, algún día lograrse mientras damos la bienvenida al camino hacia esa nueva era”.