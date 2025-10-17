El Festival de Cine Shah Rukh Khan en PVR Inox celebra el cumpleaños del actor

PVR Inox Limited, la empresa de exhibición de películas más grande de la India, despliega la alfombra roja para la superestrella de Bollywood Shah Rukh Khan con un festival de cine para celebrar su cumpleaños, que cae el 2 de noviembre.

El evento de dos semanas, que se inaugurará el 31 de octubre, exhibirá siete de las películas más emblemáticas de Khan en más de 75 cines en más de 30 ciudades, ofreciendo tanto a los fanáticos de toda la vida como a nuevas audiencias la oportunidad de experimentar las tres décadas de carrera del actor en la pantalla grande.

El programa seleccionado abarca la versatilidad de Khan como intérprete, desde la comedia de acción “Chennai Express” hasta la épica romántica “Devdas”al drama político “Dil Se” y reciente éxito de taquilla”jawanTambién se proyectarán “Kabhi Haan Kabhi Na”, “Main Hoon Na” y el tributo meta-Bollywood “Om Shanti Om”.

«El cine siempre ha sido mi hogar, y ver cómo estas películas regresan a la pantalla grande es como una hermosa reunión», dijo Khan en un comunicado. «Estas películas no son sólo mis historias, pertenecen al público que las ha acogido con amor durante los últimos 33 años».

El actor expresó su agradecimiento a PVR Inox por montar el festival y a Red Chillies Entertainment, su productora, “por creer siempre en historias que nos conectan a todos”.

Niharika Bijli, estratega principal de PVR Inox, calificó a Khan como “más que un ícono global: es una emoción”, y agregó que el festival es “un tributo a su arte, y a la alegría y esperanza que continúa brindando a audiencias de todo el mundo”.

La retrospectiva es parte de la iniciativa en curso de PVR Inox para honrar películas históricas y talentos excepcionales de la India y más allá. El exhibidor tiene como objetivo presentar el cine clásico a los espectadores más jóvenes y al mismo tiempo brindar a las generaciones mayores la oportunidad de revivir experiencias teatrales.

PVR Inox opera 1.757 pantallas en 353 cines en 111 ciudades de India y Sri Lanka.