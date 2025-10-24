El Festival de Cine SCAD reúne a estudiantes y cineastas de élite

Festival de cine SCAD Savannah regresa del 25 de octubre al 25 de noviembre. 1 con una programación de emocionantes estrenos, proyecciones, homenajeados e invitados que se congregarán en el festival de cine universitario más grande del mundo.

El festival, organizado y albergado en Savannah College of Art and Design, muestra una combinación de trabajo estudiantil y profesional. El festival reúne a los artistas emergentes de SCAD y a los cineastas más selectos de Hollywood a través de proyecciones, paneles y debates durante la semana.

«El objetivo de nuestro equipo al programar el Festival de Cine SCAD Savannah es seleccionar un programa que traiga las películas más convincentes, innovadoras y culturalmente resonantes a nuestras pantallas, no solo para celebrar el arte del cine sino también para inspirar a la próxima generación de narradores que estudian en SCAD», dice la directora del festival Christina Routhier.

El festival abre con la proyección de “Eternity”, la comedia romántica de A24 protagonizada por Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner y Da’Vine Joy Randolph. Teller recibirá el Premio a la Actuación Distinguida esa misma noche, junto con su coprotagonista, el ganador del Oscar Randolph.

«‘Song Sung Blue’ sirve como gala central del festival. Hugh Jackman y Kate Hudson encabezan la comedia dramática de Focus Features sobre el dúo de versiones de Neil Diamond, Thunder & Lightening. El director Craig Brewer recibirá el premio al director destacado del festival.

Finalmente, el festival cierra con la proyección de “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, la tercera entrega de la serie de misterio y asesinatos de Rian Johnson, protagonizada por un elenco liderado por el detective Benoit Blanc de Daniel Craig. La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre, comienza una presentación limitada en cines el 26 de noviembre y se estrena globalmente en Netflix el 12 de diciembre. Johnson recibirá el Premio al Logro Sobresaliente en Dirección de SCAD en la proyección.

Otros homenajeados en SCAD este año incluyen a Jon Chu, ganador del Premio Director Vanguard, mientras que Hannah Beachler recibirá el Variedad Premio Impacto Creativo en Diseño de Producción. Los actores, incluidos Will Arnett, Rose Byrne, Miles Caton, Zoey Deutch, Joel Edgerton, Mark Hamill, Oscar Isaac, Dylan O’Brien, Tessa Thompson, Brendan Fraser, Amanda Seyfried y Jennifer Lopez, serán honrados con un premio específico vinculado a sus películas que se proyectarán en el festival.

El festival de este año también mostrará ampliaciones y ampliaciones en SCAD Film Studios en Savannah, Georgia, el campus de producción cinematográfica de la escuela. Los 11 acres del estudio ya cuentan con más de 40 fachadas y espacios interiores decorados, un espacio de producción y vestuario de 17,000 pies cuadrados y una pantalla de volumen LED para producción virtual. Durante el festival, SCAD presentará nuevas fachadas de backlot, así como planes para dos nuevos escenarios de sonido y 11 nuevas aulas que se inaugurarán en 2026.

Otros eventos en el festival de este año incluyen la mesa redonda de animación Pixels and Pencils, un panel de directores de fotografía llamado Behind Their Lens, una serie de Artisans que presenta directores de casting, diseñadores de producción y compositores, el SCAD Alumni Voices Panel que destaca a los graduados consumados de la escuela y el panel 10 Artisans to Watch de Variety.

Paula Wallace fundó el SCAD Savannah Film Festival en 1997 y continúa desempeñándose como presidenta de la organización. Anticipándose al festival de este año, dice: «Cada octubre, SCAD transforma Savannah en una clase magistral de realización cinematográfica, con nuestra programación del Festival de Cine SCAD Savannah 2025 que incluye a Jennifer López, Mark Hamill (¡el Skywalker original!), Jon M. Chu de ‘Wicked’ y muchos más que ayudan a SCAD Bees a dar el salto del aula a la hoja de llamadas. Ven a los estrenos con destino al Oscar y quédate para ver el esplendor de la ciudad más cinematográfica del sur”.