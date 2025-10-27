El Festival de Cine Francés Americano de Hollywood celebra la inspiración cultural

Francia y Estados Unidos tienen una larga historia compartida en el cine, con una relación que siempre ha estado muy abierta a la conversación y a la influencia e inspiración mutuas. Este legado es uno de los principales focos del Festival de Cine Francés Estadounidense de este año, que se desarrolla en el DGA Theatre Complex de Los Ángeles del 28 de octubre al 28 de noviembre. 3. El cartel del festival incluye 70 películas y series, con 42 largometrajes de ficción, nueve series, seis documentales y 13 cortometrajes, muchos de los cuales son estrenos mundiales, internacionales, norteamericanos o estadounidenses.

«Todos los géneros están representados para subrayar cuán diversa y creativa sigue siendo la producción francesa», dice François Truffart, productor ejecutivo y programador del festival. «En un momento en el que la importancia de la diversidad se cuestiona con demasiada frecuencia, nos enorgullecemos de seguir presentando perspectivas nuevas y diversas al público estadounidense. El intercambio cultural fomentado por un festival como el nuestro nunca ha sido más esencial que hoy».

El Fondo Cultural Franco-Americano se creó en 1996 con la intención de fortalecer el diálogo entre las comunidades cinematográficas estadounidense y francesa. «Siempre ha sido muy importante mantener ese puente lo más fuerte posible porque así es como se hace posible la fluidez artística entre los dos países», dice Anouchka van Riel, subdirectora de TAFFF. “Una vida privada”, de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster en su primera película realizada íntegramente en francés, personifica ese espíritu. Foster, ganador del Oscar, también recibirá un premio a la trayectoria en el festival.

También cierra la brecha entre el lenguaje y el arte el director estadounidense Richard Linklaterquien está siendo honrado con un Premio del Fondo Cultural Franco-Americano; su película, la “Nouvelle Vague” en francés, es la pieza central del festival. «Richard Linklater dirigió su primera película en francés, con un equipo y actores franceses, sobre un director francés icónico, Jean-Luc Godard. El cruce entre cineastas franceses y estadounidenses está dando como resultado una narración visual cada vez más creativamente interesante y entretenida, y el público no sólo está prestando atención, sino que está totalmente involucrado y cautivado», dice van Riel.

Jodie Foster habla completamente en francés en “A Private Life” de Rebecca Zlotowski. Cortesía del Festival de Cine de Cannes/Georges Lechaptois

“Durante 29 años, la misión del Fondo Cultural Franco-Americano ha sido fomentar el diálogo creativo entre Francia y Estados Unidos a través de un cine que inspira, conecta y trasciende las fronteras”, dice Cécile Rap-Veber, presidenta del Fondo Cultural Franco-Americano y directora ejecutiva de la empresa francesa de distribución y derechos SACEM. «A lo largo de estos años, hemos homenajeado a los artistas que unen nuestras culturas. Honrando a Jodie Foster y Richard Linklater en el Festival de Cine Francés Americano Este año refleja perfectamente ese espíritu: por un lado, la duradera historia de amor entre Francia y Jodie Foster, que ha abrazado nuestra cultura desde su juventud, y por el otro, ‘Nouvelle Vague’, que se hace eco de la admiración de larga data que generaciones de cineastas estadounidenses han sentido por el cine francés”.

El festival no sólo proyecta películas, series de televisión y cortometrajes, sino que también organiza talleres con profesionales del sector, cineastas, actores y productores franceses. Entre los eventos programados se encuentran un taller de la DGA con Sean Baker (“Anora”) y Jason Reitman (“Saturday Night”), quienes hablarán sobre la importancia de los teatros y el cine, y un taller con el Writers Guild sobre el oficio de escribir guiones. New Horizons, otra serie presentada en el festival este año, ofrecerá a los cinéfilos la oportunidad de descubrir películas de cineastas franceses emergentes y consagrados que, en forma y fondo, ofrecen una visión cinematográfica única.

Truffart dice: «Esta es la forma en que los creadores en Francia están pensando en este negocio. Estamos hablando de cineastas, directores, escritores. [who] son la clave en el sistema francés, que es un poco diferente en los EE. UU. Se comparte más con los productores de los EE. UU. Pero también es una diferencia interesante que comparamos cada año. Ese es también el propósito del evento: está dedicado a la industria y a todas las personas que trabajan para ella”.