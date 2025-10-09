El Festival de Cine de Newport Beach presenta a cineastas locales y aspirantes al Oscar

Celebrando su 26º año, el Festival de cine de Newport Beach continúa el legado de destacar las voces futuras y los veteranos de la industria como uno de los festivales de cine que definen el sur de California desde su creación en 1999. El festival se llevará a cabo del 16 al 23 de octubre en varios lugares del área de Newport Beach.

«Al principio, siempre buscábamos crear un evento que celebrara el cine como una forma de arte para el entretenimiento», dice Gregg Schwenk, director ejecutivo y cofundador del festival. «Con nuestra proximidad a Hollywood y la industria cinematográfica, Newport Beach era un lugar perfecto para albergar y construir lo que se ha convertido en la mayor celebración del cine en la costa del sur de California. Cuando la gente viene al festival cada año, muchos dicen que Newport Beach les recuerda a Sundance cuando comenzó».

Con una selección curada de aspirantes a premios y películas que buscan distribución activamente, Newport Beach se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para el cine en toda California, lo que convierte al festival en un destino para hacer campaña con una programación extensa. Las películas que se proyectarán este año incluyen “Frankenstein” de Guillermo del Toro y “Blue Moon” de Richard Linklater.

Schwenk adelantó los proyectos de este año que se proyectarán durante la celebración de una semana. «Tenemos una mezcla de aspirantes a premios y auténticas películas independientes. Tenemos 110 largometrajes y 260 cortometrajes. Tenemos algo para todos», afirma. «Lo que es increíble es que tenemos películas sólidas que sabemos que resonarán en nuestra audiencia y que están buscando ser adquiridas. Hay otras películas que buscan posicionarse desde una perspectiva de premios y reconocimiento, y hay otros proyectos que están emocionados simplemente por estar en la pantalla grande para una audiencia agradecida».

El festival de este año contará nuevamente con Variedad‘s 10 Actors to Watch, una franquicia lanzada en 1998. Los homenajeados incluirán a la estrella de «Supergirl» Milly Alcock y al destacado Chase Infiniti de «One Battle After Another». “Estamos increíblemente orgullosos de nuestra asociación de décadas con Variedad«, dice Schwenk. «Siempre me emociona cuando podemos reconocer a personas que están al principio de su carrera y luego, dos o tres años después, reciben un Premio de la Academia o un reconocimiento mundial por uno de sus próximos roles. Estas son cosas que siempre nos entusiasman mucho aquí en Newport”.

Los 10 Actores serán celebrados en la edición de este año. Honores del Festival de Cine de Newport Beach presentado por Visit Newport Beach el 19 de octubre en Balboa Bay Resort. También serán homenajeados veteranos de la pantalla como Scarlett Johansson, que recibirá el Variedad Premio Legend & Groundbreaker, y Rian Johnson, que recibirá el Premio al Mejor Director del festival 2025. La última película de Johnson sobre «Knives Out», «Wake Up Dead Man», se proyectará en el festival.

«Podemos vincular los 10 actores a seguir con nuestro evento de honores, reconociendo a personas legendarias y bien establecidas en la industria del entretenimiento», dice Schwenk. «Es esa unidad entre esos dos lo que realmente se vuelve emocionante cuando tienes actores que recién están comenzando en su carrera y pueden estar al lado de alguien que es un ícono o una leyenda. Siempre estamos muy emocionados de celebrar a estas personas y sus contribuciones a la industria cinematográfica».

Al reflexionar sobre los últimos 26 años del festival, Schwenk espera que el evento continúe con el legado de cerrar la brecha entre nuevos actores y profesionales establecidos para colaborar y mostrar su trabajo para que el público lo descubra. «Queremos seguir trayendo narradores increíbles al sur de California», dice Schwenk. “Esperamos seguir reconociendo las decisiones audaces que están tomando tantos creativos y destacar aquellos países y culturas que están a la vanguardia.

del cine”.

Y continúa: «Newport Beach ha solidificado su posición en el circuito de festivales, y el festival se ha convertido en el lugar para que aquellos en la industria no sólo celebren sino también establezcan contactos y, con suerte, encuentren su próximo proyecto».

Hoja de consejos

QUÉ El 26º Festival de Cine de Newport Beach

CUANDO 16-23 de octubre

DÓNDE Playa de Newport

WEB newportbeachfilmfest.com