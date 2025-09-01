El festival de cine de Marrakech crea programas Atlas

El Markech intl. Film Festival ha creado programas Atlas, un banner que reúne todas sus iniciativas para los profesionales de la industria. El festival también lanzó las reuniones de distribución de Atlas, que reúne a 60 profesionales de distribución del mundo árabe, África y Europa.

El lanzamiento del nuevo nombre se produce cuando el festival busca su compromiso con el cine marroquí, árabe y africano al estructurar sus programas de apoyo y asistencia para la nueva generación de cineastas y productores de la región de «una manera clara y coherente», dijo.

Los programas de Atlas se recopilan alrededor de cuatro pilares:

El Talleres de AtlasLanzado en 2018, permanece en su núcleo. Este programa de apoyo artístico y profesional está dirigido a cineastas y productores marroquíes, árabes y africanos, con el objetivo de apoyar proyectos cinematográficos en las etapas de desarrollo y postproducción.

Cada año, los jefes de proyectos reciben «orientación personalizada» en consultas con profesionales de la industria internacional.

Alrededor de esta plataforma central, se han creado varios programas a lo largo de los años y ahora están integrados bajo el paraguas de los programas Atlas.

Estación de atlasLanzado en 2023, proporciona a 10 directores o productores marroquí con apoyo destinado a fortalecer sus habilidades y abrir sus proyectos al público internacional.

A partir de 2025, el programa se expande para invitar a cinco directores marroquíes que trabajan en cortometrajes que están en la etapa de postproducción. Este desarrollo tiene como objetivo apoyar los talentos emergentes que se encuentran en las primeras etapas de preparar sus primeros largometrajes, al mismo tiempo que aumentan la visibilidad de los cortometrajes marroquíes en festivales especializados.

La distribución también se ha convertido en una prioridad para el festival. A través de Distribución de atlasEl festival ha establecido una iniciativa en la región que fomenta la presentación de películas árabes marroquíes y africanas a nuevas audiencias. Creados en 2023, los Premios de Distribución Atlas reconocen a los distribuidores que están comprometidos con este objetivo cada año.

A partir de esta próxima edición, la iniciativa será mejorada por las reuniones de distribución de Atlas, un nuevo evento que reúne a 60 profesionales de distribución del mundo árabe, África y Europa en Marrakech. Durante cuatro días, los distribuidores participantes descubrirán películas internacionales presentadas como parte del festival y las películas árabes y africanas en postproducción que participan en los talleres de Atlas.

Finalmente, el Atlas Press El programa, lanzado en 2024, busca fortalecer la cultura de las críticas cinematográficas en Marruecos. Consiste en dos componentes. El primero proporciona capacitación para periodistas que trabajan en Marruecos, que se benefician de un taller dirigido por un experto en el campo. El segundo, diseñado para estudiantes, tiene como objetivo inspirar carreras en el periodismo capacitando a una nueva generación de críticos capaces de apoyar el dinamismo del cine local.