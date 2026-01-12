El Festival de Cine de Gotemburgo de Suecia presenta las pruebas de detector de mentiras

El Festival de Cine de Gotemburgo de Suecia, el mayor evento de cine y televisión de los países nórdicos, presentará una prueba de detector de mentiras para resaltar el punto de debate central del evento en 2026: la verdad.

Dentro de una sala de interrogatorios construida para la ocasión, el público se someterá a un examen de polígrafo realizado por un especialista de la vida real, Ørjan Hesjedal, anunció el festival el lunes.

<br />

El “escenario de alta presión inspirado en entornos de investigación, completo con cámaras, iluminación y monitoreo fisiológico”, es voluntario, aunque probablemente resulte muy popular.

También está en la línea de otras simulaciones de eventos en vivo que son extrañamente actuales y abordan cuestiones de gran interés humano. Lo más memorable es que en 2021, mientras la pandemia aún hacía estragos en algunas partes del mundo, la enfermera de urgencias sueca Lisa Enroth fue seleccionada entre miles de solicitantes para pasar siete días en el faro de Pater Noster, ahora un hotel boutique de lujo en la aislada isla de Hamneskär, frente a la costa occidental de Suecia. No tenía ordenador ni móvil, pero sí la posibilidad de disfrutar de 60 películas de la programación del Festival de Gotemburgo.

Esa iniciativa reflexionó sobre el distanciamiento social y la experiencia cada vez más exclusiva del consumo de cine y televisión. La prueba del detector de mentiras se lanzará cuando el Festival plantee lo que llama una “pregunta simple pero radical: ¿Cuánto vale la verdad hoy?”

En una salida de la vida real, dirían los cínicos, la verdad es recompensada en las pruebas. Los miembros del público que digan la verdad y se descubra que lo hacen recibirán un Ticket de la Verdad, que les otorgará acceso a una proyección del festival.

«La verdad se ha vuelto extrañamente negociable en nuestro tiempo. Al convertir la verdad en una moneda, le asignamos un valor tangible que rara vez se enfatiza. Queremos crear un experimento en el que mentir tenga consecuencias», dijo la directora artística de Göteborg, Pia Lundberg. «Al convertir la verdad en algo que se puede ganar y gastar, el festival le asigna un valor tangible que rara vez se reconoce en el mundo real. En una época en la que las narrativas personales a menudo eclipsan la verdad fáctica, Truth Tickets replantea la honestidad como algo con sustancia, consecuencia y valor”, añadió el festival el lunes.

En otro truco, el Festival lanzó el lunes un clip de comedia negra en YouTube en el que Alexander Karim (“The Swarm”) interpreta a un interrogador que lame piruletas y reflexiona en el sucio sótano de un torturador sobre cómo medir la verdad. Como asistente, otra estrella sueca, David Dencik (“Pressure Point”), demuestra dos técnicas de tortura con un exceso de preparación ligeramente trastornado.

Como otra parte de su Truth Focus, el Festival de Gotemburgo proyectará cuatro películas: el destacado docudrama de Kaouther Ben Hania, nominado al Oscar, “La voz de Hind Rajab”; la sátira política “No Comment”, del noruego Petter Næss; Título del estreno en Cannes de Kirill Serebrennikov “La desaparición de Josef Mengele” y Jim Sheridan y David Merriman «Recreación,» aclamado por Variedad como un drama «fantástico» en la sala del jurado, que reaviva el espíritu del clásico de 1957 de Sidney Lumet «12 Angry Men».

La 49ª edición del Festival de Cine de Gotemburgo se celebrará del 23 de enero al 1 de febrero.