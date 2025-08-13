El Festival de Cine de Filmland de Jeff Nichols trae una gran charla con Little Rock

Jeff Nichols es reacio a llamar Cine Un «Festival de Cine». Claro, es un término conveniente para el evento cultural con sede en Arkansas, que el cineasta nacido en Little Rock (cuyos créditos incluyen «Story Stories» y «The Bikeriders») cofundó con Kathryn Tucker en 2017. Pero no captura lo que distingue a Filmland, sin posponer en el Museo de Bellastas Arkansas del 13 al 17 de agosto.

«Este es más un programa curado que comenzó a invitar a las personas que conocía, los amigos míos que me ayudaron a hacer películas, a aparecer y hablar con la gente», explica Nichols. «Quería crear una organización que pudiera conectar a la comunidad con una conversación sobre el arte del cine», donde la comunidad consiste en locales privados de películas independientes y artesanales y «más cerca de mi corazón, equipos de personas creativas que quieren hacer cosas, específicamente cosas generadas en Arkansas», dice Nichols.

En años anteriores, el escritor y director, que vive en Austin, Texas, pero aún se siente conectado con el lugar donde creció, invitó a los actores con los que había trabajado, como Adam Driver («Midnight Special»), Joel Edgerton («amoroso») y Jessica Chastain («Tomar refugio»), para detectar y discutir su último trabajo. Hace dos años, Michael Shannon, quien apareció en todas las películas de Nichols, trajo su debut como director, «Eric Larue».

A diferencia de los festivales de cine más grandes, que programan docenas de películas en las timbre de la competencia en varios teatros de la ciudad, Filmland se centra en un solo lugar, el Museo de Bellas Artes de Arkansas. «La forma en que lo hacemos, todos están viendo las mismas películas en el mismo teatro al mismo tiempo y teniendo la oportunidad de conectarse entre proyecciones», dice Tucker. «Hay muchas más oportunidades para comunicarse en un solo lugar».

Filmland sirve como el evento insignia para el Sociedad de Cinema de ArkansasUna organización sin fines de lucro que Tucker y Nichols comenzaron con la intención de apoyar a la comunidad cinematográfica local aún pequeña. Eso ha significado organizar proyecciones y eventos de redes de la industria, así como abogar por mejores incentivos cinematográficos, con el objetivo de obtener una línea de línea específica de película al presupuesto del estado (bajo el sistema actual, los sesiones con sede en Arkansas están respaldados por el fondo de cierre de acción rápida del gobernador).

«Cuando comenzamos, todas las diferentes regiones de Arkansas estaban realmente desarticuladas y en aisladas», dice Tucker. Gracias en gran parte a los esfuerzos de ACS, la producción local ha aumentado en los últimos años. Este año, Filmland proyectará «Americana» (dirigida por el alumno de la Universidad de Arkansas, Tony Tost) y «The Threesome» de Chad Hartigan, que se encontraba en Little Rock.

«La historia tiene lugar en un estado con leyes restrictivas de aborto», dice Hartigan. «Creo que fue escrito originalmente para Nueva Orleans, pero teníamos una mente abierta sobre dónde se podía establecer, y me emocionó la idea de ir a un lugar que no había sido asesinado a muerte. La película que hice antes de esta toma en Vancouver, y fue muy frustrante estar compitiendo por lugares y equipos locales allí».

«El trío» disparó en enero de 2024, aprovechando los exteriores a lo largo del río Arkansas, antes de que una tormenta de nieve empujara la producción en interiores. «Si me arrepiento del producto terminado, es que Little Rock y Arkansas no están en la película tanto como me gustaría», dice Hartigan.

La experiencia fue positiva para el productor Vince Jolivette, quien hizo dos características más en el estado desde entonces: «El ladrón aislado» y «Enviar un susto». El año pasado, mientras Filmland era untspooling, Kelly O’Sullivan, nativa de Arkansas, y el codirector Alex Thompson estaban lanzando su largometraje «Mouse» en la ciudad. La característica de Kate Beckinsale «Turnbuckle» ahora está disparando en Hot Springs.

Tucker ve Filmland como un punto de reunión para los artistas cinematográficos del estado, con horas felices diarias, talleres y sesiones de lanzamiento (donde los ganadores ganan equipos y subvenciones de cámara). Este año, por primera vez, Variedad Presentará sus 10 narradores para ver la lista en Filmland.

Al principio, Nichols se inspiró en visitas a Ebertfest, donde el crítico de cine Roger Ebert invitaría a los asistentes a reunirse en Steak & Shake después del programa para discutir lo que acababan de ver. Según Nichols, «esa era más una reunión comunitaria para hablar sobre películas», una dinámica que también presenció en Telluride y trató de emular en Filmland.

Él y Tucker apuntan a que un director acompañe a cada película que muestran. «Por lo general, les pedimos a cada cineasta que organice un taller o un chat de café o algún tipo de programa educativo más interactivo», dice Tucker, «así que es una oportunidad adicional para que se comuniquen sobre sus manualidades y se conecten con los cineastas locales».

Hojas de punta

QUÉ: Festival de cine de Filmland

CUANDO: 13-17 de agosto

DÓNDE: Little Rock, Arca.

WEB: arkansascinemasociety.org/filmland