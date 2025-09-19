El festival artístico de Multatuli no es culto, sino para encender el espíritu de la liberación

LEBAK, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes X del Distrito Electoral Banten I, Bonnie Triyana, enfatizó su compromiso de continuar avanzando cultura En la tierra de su nacimiento, Lebac y Pandeglang. Dijo esto en la apertura Festival Arte Multatuli (FSM) 2025 que tuvo lugar el 19 al 21 de septiembre de 2025 en la Plaza Rangkasbitung, Lebak Regency, Banten.

El festival que lleva el tema «nuevas personas de Banten» no es solo una actuación artística, sino un espacio de colaboración de generación transversal para cuidar recuerdos históricos y abrir nuevas ideas para los jóvenes.

En sus comentarios, Bonnie recordó el nacimiento del Museo Multatuli en 2018

Festival seni multatuli 2025 Foto : Denigatuli de Instagram/ Festival

«Cuando se fundó el museo, yo y Ibu Iti Octavia Jayabaya y mis amigos necesitaban conscientemente un imán para que la comunidad participara. Desde allí nació un festival de arte multatuli. No cultivar multatuli, sino que elevó su entusiasmo y liberación del entusiasmo, anti-opresión y la lucha de las pequeñas personas», dijo Bonnie.

Citó la colaboración que se había llevado a cabo desde el principio, como Opera Sa’ijah y Adinda por Ananda Sukarlan en 2018, a la aparición de Once Mekel, que este año colaboró ​​con el Coro de Estudiantes Rangkasbitung.

Bonnie enfatizó, la palabra clave de FSM es la colaboración. Según él, la colaboración entre artistas locales y nacionales dio a luz a nuevas obras que el público podría recibir más ampliamente.

«El festival de arte de Multatuli es una reunión de artistas. La colaboración que ocurre aquí no solo es fortalecer la cultura local, sino que también proporciona espacio para que el trabajo de Lebac pueda penetrar en el escenario nacional, incluso el mundo», agregó.

Este año, FSM está colaborando con el animado programa cultural del Ministerio de Cultura de Indonesia. Bonnie dijo que el apoyo de los gobiernos centrales y regionales como prueba de que el trabajo cultural en Lebak se encuentra cada vez más lugares.

Lebak Regent, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya apreció a Bonnie Triyana. Según él, el FSM 2025 no pudo llevarse a cabo sin las ideas y el estímulo de Bonnie.

«Este evento no se realizará sin sus aspiraciones, el Sr. Bonnie. Con el espíritu de Trisakti Bung Karno, se termina en política, independiente de la economía y la personalidad en la cultura, FSM es una prueba de que Lebak es serio acerca de construir una identidad cultural», dijo Hasbi.

Además, el artista de teatro Butet Kartaredjasa, que también apareció en FSM llamado Rangkasbitung como una ciudad cultural. Consideró que la existencia del Museo Multatuli y el Festival de Arte Multatuli era evidencia de la empatía y la simpatía de los residentes de los valores humanos.

«Multatuli se ha convertido en una inspiración para mis hermanos en Rangkasbitung. Los residentes de Lebak son humanos culturales, y esta ciudad merece ser llamada una ciudad cultural», dijo Butet antes de leer la poesía de WS Rendra.

FSM 2025 duró tres días con una variedad de agendas, desde la procesión de Ngarengkong con 300 residentes de Kasepuhan Banten Kidul, el simposio «Antillas holandesas y kita», hasta la gira de historia de la búsqueda de trazas de Multatuli.

Para terminar, el festival tocó un documental después de que Multatuli se fue por Arjan Onderdenwuggaard en el área de la estatua de Multatuli.

Para Bonnie, FSM no es solo un evento de arte, sino un reflejo de la historia y un espacio de diálogo cruzado.

«Este es mi compromiso como representante de las personas, así como un hijo nativo. La cultura es el corazón de la vida de las personas. Con suerte, la colaboración que comienza hoy puede continuar y dar a luz a obras que confirman a Lebac como una ciudad de historia y cultura», concluyó Bonnie.

A la ceremonia de apertura de FSM 2025 también asistieron varias cifras, incluido el regente de Lebac Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, presidente de la Regencia LeBak DPRD Dr. Juwita, Presidente de Pandeglang DPRD H. Agus Umam, Director de Historia y Museo del Ministerio del Ministerio de Cultura Dr. Agus Mulyana, Presidente de la PDI Perjuangan Dapp Dr. Ribka Tjiptaning, así como Artista Nacional, pero Kartaredjaso. Su presencia confirma FSM como un espacio para la colaboración cruzada, cultural y comunitaria.