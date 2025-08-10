El feroz récord de Jay Idzes en Sassuolo, Shin Tae-yong inmediatamente trajo a Ulsan HD a ganar

Yakarta, Viva – Noticias sobre el defensor Equipo nacional indonesio Jay idzes quien inmediatamente hizo un récord feroz después de convertirse oficialmente en un jugador Sassuolo Conviértete en un lector cazado Viva Sport A lo largo de la semana del 10 de agosto de 2025.

También hay noticias del ex entrenador del equipo nacional indonesio, Shin Tae Yong. En su partido de debut con Ulsan HD, tuvo éxito en una victoria por 1-0 sobre Jeju United.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal de pelota y los deportes resumidos por Viva Round Up:

5. Saludos, dichos de despedida de Venezia para Jay Idzes



Los divertidos comentarios de los internautas después de Jay Idzes se unieron a Sassuolo

Venezia debe renunció a la partida del capitán Además del pilar de su línea de fondo, Jay Idzes, quien oficialmente se unió a otro club de la Serie A, Sassuolo. Esta decisión marca el final del defensor del equipo nacional indonesio con I Leoni Alati después de dos temporadas llenas de contribuciones.

4. Equipo nacional indonesio rentable después de que Jay Idzes se unió a Sassuolo



Jay Idzes se une oficialmente a Sassuolo

Equipo nacional indonesio Tengo un viento fresco Desde la ventana de transferencia de verano 2025. El capitán del equipo de Garuda, Jay Idzes, firmó oficialmente un contrato con Sassuolo, el club de la Serie A italiano, para la temporada 2025/2026. Este movimiento no es solo un gran paso para la carrera del jugador, sino también una gran ventaja para el equipo rojo-blanco.

3. Terrible, Shin Tae-yong llegó Ulsan HD inmediatamente ganó en la Liga de Corea del Sur



Shin Tae-yong lidera el entrenamiento de Ulsan HD

El entrenador surcoreano Shin Tae-yong, comenzó su trabajo con Ulsan HD con resultados positivos. En su partido de debut como entrenador en jefe, Shin trajo con éxito su nuevo equipo para ganar una importante victoria sobre Jeju United FC, el sábado 9 de agosto de 2025.

2. Más popular: Jay Idzes El equipo nacional indonesio más caro, Patrick Kluivert jugó en El Clasico en SUGBK

 

Jay Idzes se unió oficialmente a Sassuolo Foto : Instagram @sassuolocalcio

Noticias sobre Jay Idzes siendo el jugador más caro del equipo nacional indonesio Después de ser comprado por Sassuolo de Venezia para ser cazado por los lectores de Viva Sport durante el sábado 9 de agosto de 2025.

Otra noticia que llamó la atención fue sobre el entrenador del equipo nacional de Indonesia, Patrick Kluivert.

1. Oficial! Jay Idzes creó un récord feroz después de unirse a Sassuolo

 

Jay Idzes se unió oficialmente a Sassuolo Foto : Instagram @sassuolocalcio

El defensor central del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, registró una nueva historia en su carrera profesional. Después de unirse oficialmente a DCon el club de la Serie A italiano, Sassuolo, el jugador de sangre holandesa-indonesia inmediatamente posee el estado como defensor con el valor de mercado más alto en su nuevo equipo