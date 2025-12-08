El fenómeno del minimalismo profesional se extiende hacia 2026, ¿qué buscan ahora los trabajadores?

Jacarta – En los últimos años, ha habido cambios importantes en la forma en que la gente interpreta las cosas. carrera. Mientras que en el pasado muchos profesionales perseguían altos cargos, beneficios y prestigio corporativo, ahora cada vez son más los que optan por un enfoque más sencillo.

A empleado Ahora quieren una carrera estable pero que no les consuma toda la vida, espacio personal y límites claros entre el trabajo y la vida. Este enfoque se conoce como minimalismo profesional.

Aunque la Generación Z es la generación que lo popularizó, este fenómeno ahora se está extendiendo a las generaciones mayores. Las trayectorias profesionales inestables, el aumento de la carga de trabajo y los cambios económicos están haciendo que los millennials, la Generación X y los Baby Boomers tomen medidas similares.

Estas son las principales razones por las que es tendencia. minimalismo profesional cada vez más extendido, como se resume en ForbesLunes 8 de diciembre de 2025.

1. Cada vez se abandonan más antiguas trayectorias profesionales

Durante décadas, ha existido la creencia de que trabajar duro es directamente proporcional a los ascensos y la seguridad a largo plazo. Hoy en día, muchos trabajadores descubren que la realidad ya no es así. Muchos experimentan mayores responsabilidades sin un aumento salarial, los niveles de compromiso laboral disminuyen e incluso los puestos altos ya no garantizan la estabilidad.

«Muchos trabajadores sienten que no son recompensados ​​de acuerdo con el nivel de esfuerzo y desempeño que brindan», dijo Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor, citado por Forbes.

Reestructuración por tecnología y AI exacerbando la incertidumbre sobre la trayectoria profesional. Esta condición significa que la exploración profesional ya no es una prioridad para muchas generaciones.

2. Los trabajos secundarios se convierten en una fuente de control y satisfacción

Los trabajos secundarios no son solo una tendencia para la Generación Z. Los Millennials y la Generación A través de trabajos secundarios, pueden tomar sus propias decisiones, obtener ingresos inmediatos sin esperar evaluaciones anuales y canalizar intereses personales que no pueden acomodarse en el trabajo formal.

La tecnología está acelerando esta tendencia. Las plataformas digitales y las herramientas basadas en inteligencia artificial facilitan que los trabajadores generen ingresos adicionales. En condiciones económicas inestables, el trabajo secundario también se ha convertido en una nueva estrategia de seguridad financiera. Muchos trabajadores sienten que sus esfuerzos son más apreciados en un trabajo secundario que en su trabajo principal.