El fenómeno de la Generación Z está desempleado después de graduarse de la universidad, este es el culpable según los expertos

Yakarta, Viva – Últimamente, el alto fenómeno desempleo Entre los nuevos graduados están en el centro de atención. Gen ZQuien simplemente pisó el mundo del trabajo, ahora enfrenta una realidad bastante desafiante, a saber, la dificultad de encontrar trabajo de acuerdo con las expectativas.

Tecnología AI Lo que se desarrolla cada vez más, otros factores estructurales, incluido el creciente número de académicos, también influyen en este fenómeno.

Como se sabe, en las últimas décadas, muchos padres han empujado a sus hijos a estudiar educación superior. Como resultado, el porcentaje de trabajo con una licenciatura es ahora más alto que la generación anterior.

Según el historial de Ed Yardeni, el presidente y la estrategia de inversión principal en Yardeni Research, el desempleo entre los nuevos graduados de 22 a 27 años fue una vez menor que la tasa general de desempleo. Sin embargo, desde alrededor de 2015, esta tendencia comenzó a cambiar, mucho antes de que el Chatbot de OpenAi apareciera a fines de 2022 y la próxima ola generativa de IA.

Los datos de la Fed de Nueva York muestran que la tasa de desempleo de los nuevos graduados había excedido el promedio nacional en diciembre de 2014, que fue de 5.6% en comparación con el 5.5%. Con los años, estos dos números habían intercambiado posiciones.

Pero durante los pandemi, los nuevos graduados de desempleo son consistentes más altos que el promedio, y desde el comienzo de 2022, esta diferencia se está ampliando. En comparación, la tasa de desempleo de todos los académicos de todas las edades permanece más baja que el promedio nacional por un mínimo de 35 años.

Los últimos datos muestran que, en junio de 2025, la tasa de desempleo de los graduados solo alcanzó el 4.8%, mientras que todos los trabajadores fueron solo del 4.0%. «¿Por qué es este cambio? Tal vez porque el número de personas con educación de pregrado en la fuerza laboral ha aumentado ahora, por lo que los recién llegados compiten con académicos experimentados», dijo Yardeni, como se cita de FortunaMartes 23 de septiembre de 2025.

Yardeni agregó, el porcentaje de estadounidenses con una licenciatura es ahora del 37.5%, frente al 25.6%en 2000. Entre 1993-2023, el número de graduados terciarios aumentó un 74.9%, mientras que aquellos que solo se graduaron de la escuela secundaria aumentaron 14%.

Otro análisis de la Fed de Nueva York muestra que los graduados del Departamento de Ingeniería Informática, Ciencias de la Computación, Física y Sistemas de Información y Gestión tienen una tasa de desempleo más alta que los trabajadores en general. «Esto muestra que muchos jóvenes eligen especialidades de computadora y enfrentan más dificultades de lo esperado», explicó Yardeni.

Aunque más evidencia muestra que la IA reduce las oportunidades de empleo de nivel de entrada, Yardeni destacó la encuesta del Grupo Cengage que encontró que la IA fue una de las razones por las que más empresas planean emplear el número de trabajadores de nivel de entrada de la misma o menos que el año anterior.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación Económica en 2023 en realidad descubrió que las empresas hechas por la IA tienen trabajadores más de bajo nivel que podrían usar tecnología, por lo que la organización era más plana porque la decisión podría tomarse sin la gerencia.

Otros factores externos también influyen, como el arancel del presidente Donald Trump que desencadena la inflación y la incertidumbre económica, lo que dificulta que las empresas planifiquen la expansión y aumenten el número de empleados.

Algunos economistas escépticos de Wall Street sobre el papel de AI. Paul Donovan, economista jefe UBS, evaluó el mercado laboral de los Estados Unidos único. Señaló que los trabajadores jóvenes en la eurozona tenían un bajo desempleo, Gran Bretaña cayó y Japón casi logró la mayor participación laboral de todos los tiempos.

«Parece que es muy poco probable que AI dañe específicamente las perspectivas del trabajo de los jóvenes trabajadores estadounidenses», escribió.

Después de muchos años se convenció de que las conferencias eran imprescindibles para el trabajo, la tendencia comenzó a cambiar. Los trabajos basados ​​en habilidades ahora tienen más demanda por parte de la Generación Z que desean evitar la rutina frente a una computadora y buscar una carrera que no sea fácilmente reemplazada por IA.