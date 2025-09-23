El feminismo ayudó a los directores a deshacerse de la ‘energía machista’

Autor noruego Joachim Trier Obtuve honesto sobre la paternidad durante un evento de conversación en profundidad en el Festival de Cine de San Sebastián. En la ciudad vasca para presentar su drama ganador de Cannes «Valor sentimental» – La entrada oficial de Noruega para el mejor largometraje internacional Oscar Race, se le preguntó al director cómo» relata «al personaje principal de la película, Gustav Borg. El director de cine ficticio interpretado por Stellan Skarsgård es reconocido profesionalmente pero emocionalmente distante, después de haber cambiado una relación sana con sus dos hijas durante una carrera laogiada en la película.

«Estás haciendo una gran pregunta», señaló el director. «Esta es la primera película que hice al tener dos hijos. Dije entrando: ‘Tengo mucho miedo de fallar como padre’, y es muy simbólico hacer esta película porque no quiero ser Borg. Filmamos en Oslo, podría ir a casa todas las noches, y eso fue un gran problema para mí. Ese fue uno de los grandes logros de esta película para mí también».

«Estaba anhelando tener hijos», continuó Trier antes de pivotar para comentar sobre cómo los avances feministas en Noruega cambiaron la forma en que los padres trabajan en el set, tanto masculino como femenino. «Hemos tenido mucha progresión [with] Directores en los últimos 15, 20 años. Eso ha sido excelente para nosotros los directores masculinos también porque nos hemos centrado en una buena cultura establecida donde se reduce la energía machista. No son solo tipos duros, sino también conversaciones privadas sobre el equilibrio de ser un artista con las demandas de usted como director y también tener hijos «.

«El discurso feminista en torno al cine se ha ayudado a los hombres a permitirnos esta mayor libertad de descubrir conversaciones abiertas sobre cómo hacemos películas», destacó, antes de agregar que siente que es un «padre bueno a pesar de que soy un director de cine».

El cineasta dijo que estaba siendo «muy personal» con su respuesta a la pregunta porque sentía que era «importante», especialmente dado que tenía hijos más tarde en la vida y quería ser un «padre responsable». Trier recordó un momento durante la fase de preproducción de «valor sentimental» cuando el director asistente Lars Thomas le dijo que dejara la oficina para atrapar el juego de jardín de infantes de su hija. «Solo corre ahora. No quieres ser Gustav Borg», dijo Thomas. «Vi la obra y lloré porque era genial. Estoy siendo un poco cursi aquí, perdóname, pero esas cosas importan».

Las preocupaciones de Trier con un conjunto saludable también son un testimonio de su filosofía de dirección. Al hablar sobre su papel en el set, el cineasta dijo que su trabajo es sentarse junto a la cámara y mostrar a los actores «amor». «Suena cursi, pero realmente lo es. Y si no estoy abierto a la posibilidad de lo inesperado, no crearemos algo que tenga vida».

«La posición de director es a menudo este hombre de poder», reiteró. «Es una mierda machista. Siento lo contrario. Sí, tendré que liderar el equipo y decidirme y ser rápido, pero en última instancia, es una posición humilde de gratitud. Como, ‘OK, vamos a probar esto y podríamos joderlo pero creo en ti’. Eso es lo que importa.

El autor noruego también conserva el control total creativamente fuera del set, enfatizando que no negociará sus derechos finales de corte. «He tenido [final cut] since film one,” he said when recalling how he spent some time in the US following the success of his 2006 debut “Reprise,” which got picked up by Miramax and did well outside of Europe. When Trier tried to make his sophomore feature in the US afterwards, he realized the industry post the 2008 crisis was not as open to creative autonomy and auteurship as they were in the late ’90s, when major studios launched independent labels and placed their Chips en cineastas más atrevidos.

«Para mí, es una implicación moral de asumir la responsabilidad de lo que los actores le dan a un director», agregó sobre el corte final. «Si muestran sus emociones, sus cuerpos, tengo la responsabilidad de lo que aportan al producto final».

Una vez que Trier se dio cuenta de que no logrará hacer su segundo año dentro del sistema de estudio de EE. UU., El director miró hacia su país de origen. El resultado fue «Oslo, 31 de agosto», que llamó una «reacción de pánico» a tardar demasiado en hacer un seguimiento de su debut. «Cuando lo hice ‘Replise’, el 80% de los directores solo hicieron una película», señaló, y agregó que su segunda característica provocó un deseo de demostrar que podría hacer una película «realmente rápida».

Trier hizo un punto para enfatizar que su debut en inglés, «Loud Than Bombs», podría haber presentado un talento estadounidense importante como Jesse Eisenberg, pero aún se hizo dentro del modelo de financiamiento europeo. «Solo trabajo en el sistema de financiamiento europeo, y estoy muy feliz por ello. Me ha dado una plataforma para expresarme libremente», dijo, y señaló que esta libertad está «constantemente bajo amenaza política».

«Los movimientos políticos de derecha siempre están tratando de disminuir la idea del apoyo de dinero suave para las artes en la mayoría de los países de Europa», continuó. «Es importante que tengamos un sistema que proteja la libre expresión a través de las artes. Necesitamos apoyo. La mayoría del arte siempre ha sido apoyado por alguien con la intención no solo de ganar dinero, sino de apoyar la expresión artística».

El Director enfatizó la importancia del modelo de financiamiento europeo no solo cuando se trata de producción sino, de vitalidad, de distribución. «Creo que es importante ser consciente de que hay incentivos para distribuir películas entre nuestras culturas. Entonces, cuando crecí viendo las películas de Pedro Almodóvar, y qué [I] Al igual que de él, es la sensación de que tiene un universo que es suyo. Cuando crecía, no quería verlo ir a Los Ángeles y hacer una película de atracos «.

Neon abrirá el «valor sentimental» de Joachim Trier en lanzamiento limitado el 7 de noviembre. El Festival de Cine de San Sebastián se ejecuta del 19 al 27 de septiembre