El FC Dallas reveló las buenas noticias de Maarten Paes, ¿listo para defender al equipo nacional de Indonesia contra Arabia Saudita?

Estados Unidos, Viva – Las buenas noticias llegan para Equipo nacional indonesio Antes del partido de cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026. El portero principal de Garuda, Maarten paesya reinició el escuadrón principal FC Dallas Después de dos meses de ausencia debido a una lesión, y ahora oficialmente llamado defensa al equipo nacional de Indonesia.

Leer también: Calvin Verdonk está ausente contra el PSG, concéntrese en restaurar la resistencia por delante del equipo nacional indonesio que defiende en Jeddah



En el partido de Major League Soccer (MLS) entre el FC Dallas vs LA Galaxy, domingo (5/10/2025) Morning Wib, Paes había regresado a sentarse en el banco. El FC Dallas ganó 2-1, a pesar de que el portero no había sido revelado.

A través de cargas en la cuenta oficial de Instagram del club, FC Dallas muestra una lista de jugadores iniciales de XI y Reserve: el nombre Maarten Paes figura en el banco. Esta noticia fue inmediatamente bienvenida positivamente por los fanáticos, incluidos los partidarios del equipo nacional indonesio que siguieron el desarrollo de PAES.

Leer también: Sin Emil Audero, Cremonese fue destruido en la sede del Inter de Milán



«¡WIH está en los Sub Guys, se arreglará para jugar significa que los oponentes árabes están a salvo!«Escribió uno de los comentarios que obtuvieron muchas respuestas.

Anteriormente, Paes se había detenido durante casi dos meses debido a una lesión muscular del muslo. Ahora, con su regreso a la lista de jugadores, los signos de recuperación comenzaron a aparecer totalmente.

Leer también: 4 Dejó la naturalización del empleo del rival de Pratama de Arhan en el equipo nacional indonesio, ¡algunos están brillando como romaníes!



Las noticias más alentadoras vinieron directamente del sitio web oficial de FC Dallas. El club de Texas confirmó que Maarten Paes había recibido una llamada oficial del equipo nacional indonesio para dos partidos importantes de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 contra Arabia Saudita (8 de octubre) e Irak (11 de octubre) en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.

«Maarten Paes ha aparecido en 23 partidos esta temporada, registrando 69 rescate y 3 hojas limpias. Ahora es llamado al equipo nacional de Indonesia para los próximos dos partidos de clasificación de la Copa Mundial», escribió el FC Dallas en su declaración oficial.

Además, la página estadística de Rotowire también señaló que el portero de 26 años se había recuperado por completo y estaba listo para volver a la acción después de estar ausente desde finales de julio.

«Paes no ha jugado para el FC Dallas desde finales de julio, pero este portero puede volver a la acción justo antes del descanso internacional», escribió Rotowire.

Si su estado físico continúa aumentando, es probable que Paes regrese a escoltar al portero indonesio, compitiendo con otros porteros como Ernando Ari, Nadeo Argawinata y Reza Arya Pratama. La presencia de Paes ciertamente será un gran estímulo para la defensa de Garuda en los dos partidos pesados ​​en el Medio Oriente.