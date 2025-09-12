El FBI reveló el movimiento de los perpetradores antes y después de disparar a Charlie Kirk

Washington, Viva – El investigador encontró un rifle que se creía que se usaba en tiroteo quien mató al comentarista político estadounidense Charlie Kirkdijo la Oficina Federal de Investigación el jueves (11/9).

Agente especial FBI Robert Bohls, responsable de la oficina de campo de Salt Lake City, dijo que se encontraron «rifles de acción de pernos de alta potencia» en el área del bosque conectado a la ruta de los sospechosos de disparos.

«El Laboratorio del FBI analizará esta arma. Los investigadores también han recolectado huellas, huellas y antebrazos para ser analizados, dijo BOHLS a los periodistas.



El FBI lanzó una foto de los presuntos perpetradores de activistas disparando a Charlie Kirk en Utah

La investigación hasta ahora logró rastrear el movimiento del sospechoso, comenzando unos 30 minutos antes de que Kirk recibiera un disparo el miércoles por la tarde, dijo Bohls. Las autoridades estaban seguras de que el sospechoso llegó cerca del campus de la Universidad de Utah Valley a las 11.52, luego se dirigió al techo y se dirigió al lugar descrito por Bohls como el «lugar de tiro».

Después del tiroteo, el sospechoso se mudó al otro lado del edificio, saltó hacia abajo y caminó hacia el medio ambiente alrededor del lugar donde los investigadores buscaron un metraje de la cámara de vigilancia casera.

«Tenemos buenas grabaciones de video sobre el individuo. No lo lanzaremos en este momento porque estamos trabajando en varias tecnologías y formas de identificar a este individuo. Si no tenemos éxito, nos pondremos en contacto con usted como medios de comunicación, y lo publicaremos para ayudar a identificarlos», dijo el Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

A partir de la grabación de video, las autoridades dijeron que los perpetradores parecían tener envejecidos como los estudiantes, sin embargo, los detalles adicionales sobre el sospechoso de disparos el miércoles todavía eran limitados.

«Estamos invirtiendo todo lo que tenemos para este caso, y arrestaremos a esta persona», dijo Mason.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah y el FBI dirigió la investigación conjunta de la Oficina del Fiscal Regional de Utah, la Oficina del Sheriff de Utah y el Departamento de Policía local.

Dos personas sospechosas de ser arrestadas después del tiroteo, pero luego liberadas después de ser declaradas no involucradas. Las autoridades dijeron que las dos personas enfrentaron una «amenaza» después de ser liberadas y le pidieron al público que «fuera paciente con el proceso de investigación».

«Estas personas no son sospechosas. Solo están relacionadas con la investigación. Le pedimos que no les obligue el proceso de investigación. No merecen tal acoso», dijo Mason.

Kirk, de 30 años, fue asesinado a tiros el miércoles por la tarde mientras pronunciaba un discurso frente a miles de personas en el campo abierto de la Universidad en Orem, a unos 64 kilómetros al sur de Salt Lake City. La seguridad del evento involucró a seis oficiales de policía universitarios y al equipo de seguridad privada de Kirk.

El video subido en línea muestra un momento que parece una bala sobre Kirk cuando habló desde debajo del dosel, haciendo que los estudiantes corran. Fue llevado de urgencia al hospital más cercano, donde fue declarado muerto unas horas más tarde. (Hormiga)