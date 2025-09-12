El FBI es los perpetradores del tiroteo de Charlie Kirk, que ofrece una recompensa de Rp1.6 mil millones para informantes

Utah, Viva – Investigador FBI lanzó un video del presunto hombre autor asesinato activista el ala derecha Charlie Kirk En un evento en la Universidad de Utah Valley, miércoles 10 de septiembre de 2025, al mediodía, hora local.

Hasta ahora, nadie ha sido arrestado más de un día después del asesinato que sacude la turbulenta política estadounidense. La policía cree que el tirador disparó una bala desde el techo a 180 metros y golpeó el cuello de Kirk.

Kirk, es un joven político de 31 años del lado republicano del lado republicano que logró recaudar el apoyo de los jóvenes para el presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros mientras pronunciaba un discurso ante el público en la Universidad de Utah Valley el miércoles.

Cientos de agentes de 20 agencias de aplicación de la ley buscan instrucciones relacionadas con la identidad de los perpetradores, pero en una conferencia de prensa el jueves por la noche, no han encontrado instrucciones definidas relacionadas con los perpetradores.

Hallazgos de los derechos de acción de Bolt

Sin embargo, las autoridades publicaron un video corto, que figuraba a las 12:23 de ayer por la tarde, mostrando a la persona corriendo en el techo del edificio del campus, luego bajó y saltó al suelo y salió del campus a varios árboles alrededor de la ubicación.

El FBI y los funcionarios estatales dijeron que el asesino llegó al campus unos minutos antes de que comenzara el evento, un debate dirigido por Kirk titulado «Pro Werning Prosts» al aire libre frente a alrededor de 3,000 personas en la Universidad de Utah Valley en Orem, Utah, a unos 65 km al sur de Salt Lake City.

Un metraje de cámara de seguridad muestra a alguien subiendo las escaleras para subir al techo antes de dispararle a Kirk, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa. Kirk, un defensor de derechos de arma persistente, está respondiendo las preguntas de la audiencia sobre tiroteo Misa cuando la bala golpeó su cuello. La audiencia huyó en pánico.

El comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, dijo que la persona dejó la palma de su mano mientras descendía el borde del techo hacia el edificio, así como un antiguo zapato cuando aterrizó en la hierba debajo de él. Se cree que lleva zapatillas de tenis Converse.

Los presuntos perpetradores saltaron del techo y huyeron al entorno circundante, dijo Robert Bohls, un agente especial especial del FBI, a los periodistas.

Después de bajar, la persona cruzó la carretera y se mudó al área del bosque. Basado en fotos de personas sospechosas, los perpetradores del tiroteo supuestamente eran estudiantes.

Los investigadores encontraron un rifle de «choque de alto poder» en el área del bosque más cercano, que los perpetradores creían utilizados para matar a Kirk. La policía lo está revisando con un rastro de la palma de la mano y las huellas para encontrar instrucciones.

Premios de US $ 100,000 por la información de los perpetradores

Los agentes de la Ley de Utah lanzaron las últimas fotos de la persona, vistos con una camisa negra con una bandera estadounidense y águila, sombreros y gafas de sol. La persona llevaba una mochila negra.

El jueves, debido a que las clases estaban cerradas, el techo del edificio en el campus estaba tranquilo y el bosque cercano estaba equipado con una línea policial cuando los investigadores lo peinaron para encontrar evidencia.

El tirador parece ser la edad de la universidad y «mezclarse» en el campus, dijo a los periodistas del comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason.

Los funcionarios le piden al público que proporcione información sobre la identidad del tirador.

«No podemos hacer nuestro trabajo sin asistencia pública», dijo el gobernador Utah Spencer Cox a los periodistas, y agregó que habían recibido más de 7,000 instrucciones.

«Necesitamos tanta ayuda como sea posible. Videos o cualquier foto que tenga … Envíela a nuestro canal de información de medios digitales».

El FBI ofrece una recompensa de US $ 100,000 (equivalente a Rp1.6 mil millones) para obtener información que puede conducir al arresto de los perpetradores, como en las fotos lanzadas al público, con tops negros, gafas de sol y sombreros de béisbol oscuros. La camisa del jefe parece ser una foto del águila y la bandera estadounidense.