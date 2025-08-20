El favorito de los fanáticos de los Jefes atrapa un descanso duro antes del final de la pretemporada

El Jefes de Kansas City reveló qué jugadores no se adaptarán para el final de pretemporada contra el Bears de ChicagoY el ala cerrada del novato favorito de los fanáticos, Jake Briningstool, se encontraba entre los inactivos heridos.

«Aquí están los Chiefs que no jugarán contra los Bears en el último juego de pretemporada», Arrowhead Pride venció al periodista Pete Sweeney transmitió el 20 de agosto. «TE Jake Briningstool (isquiotibiales), LB Jack Cochrane (rodilla), ol Ethan Driskell (Apéndice), S Mike Edwards (isquiotibiales), CB Nazeeh Johnson (hombro), dt Omarr Norman-Lott (tobillo) y WR Jalen Reales (rodilla).»

El entrenador en jefe de los Jefes, Andy Reid, también insinuó que Patrick Mahomes y los titulares jugarán Al menos una serie a principios de esta semana el 18 de agosto.

Este es un descanso realmente difícil para los jugadores como Briningstool, sobre todo. El Novato destacado de OTA Sufrió una lesión en los isquiotibiales que descarriló sus posibilidades de hacer la lista de 53 hombres al principio del campo de entrenamiento.

Luego, después de trabajar extremadamente duro para Volver al campo de práctica Esta semana, Briningstool probablemente se descartó debido a la corta semana previa a un partido del jueves por la noche.

No hace falta decir que el jueves por la noche probablemente fue la oportunidad final de Briningstool para evitar ser cortado la próxima semana. Es difícil imaginar que Kansas City mantenga a un novato no reclutado en su lista de 53 hombres después de que ese jugador perdió la mayoría del campamento de entrenamiento y toda la pretemporada, sin importar cuán bueno se viera antes de su lesión.

Especialmente cuando consideras ¿Qué tan bien ha realizado el ala cerrada veterana Robert Tonyan? Mientras él ha estado fuera.

Los jefes probablemente ofrecerán a Jake Briningstool un lugar en el equipo de práctica si pasa por las exenciones

En el lado positivo, la expectativa es que los Chiefs ofrecerán a Briningstool un lugar en su equipo de práctica de 2025.

Si no estuvieran interesados en mantener al ala cerrada del novato, lo habrían dado una lesión hace semanas, pero en cambio, KC se aferró a Briningstool todo este tiempo. Es un claro claro que les gustaría ver más de la prometedora UDFA.

Desafortunadamente, existe la posibilidad de que otro NFL El equipo afirma que Brining se quita las exenciones, aunque eso suele ser poco probable cuando un prospecto no reclutado pierde la mayoría del campo de entrenamiento.

Con toda probabilidad, Briningstool no será reclamado. Si eso sucede, y si los Chiefs le ofrecen un papel de escuadrón de prácticas, dependería de Bringstool sobre si quiere firmar o no con Kansas City o un equipo de práctica diferente (suponiendo que tenga otras ofertas).

Múltiples candidatos de burbujas de Chiefs se perderán el final de la pretemporada contra los osos

Briningstool no es el único candidato a los Chiefs Bubble que se perderá el final de pretemporada.

De la lista Sweeney proporcionada, Johnson, Cochrane, Edwards y Driskell podrían terminar siendo cortados, teóricamente.

Johnson y Edwards tienen una oportunidad decente de hacer la lista a pesar de este revés, pero el futuro de Cochrane es menos claro con el apoyador de la redacción de los Chiefs y el equipo especial de Teamer Jeffrey Bassa en 2025.

Johnson había estado compitiendo con su compañero de draft Joshua Williams Para un papel de esquinero de respaldo en el perímetro, mientras que Edwards debería servir como una profundidad de seguridad veterana detrás de los jóvenes Jaden Hicks, Bryan Cooky Chamarri Conner.

El corte más probable de este grupo de lesiones es Driskell. El ex tackle ofensivo de la UDFA tuvo la oportunidad de ganar un papel de respaldo este verano, pero no parece que se concretará.

Similar a Briningstool, Driskell podría ser un candidato para el equipo de práctica si pasa por las exenciones.