El favorito de los fanáticos aplasta al campeonato SCPGA, gana PGA Tour Ticket

Michael Block, el PGA Pro favorito de los fanáticos quien se disparó al foco nacional durante el Campeonato PGA de 2023, ha agregado otro capítulo importante a su historia inspiradora. A los 49 años, Block reclamó su Quinto campeonato del sur de California PGA (SCPGA) Título de manera sorprendente (por cuatro disparos) que ganan $ 15,000 y, lo que es más importante, garantizó oportunidades para volver a entrar en la escena del PGA Tour.

Esta no es solo otra victoria regional. Es significativo por varias razones: le da a Bloque un lugar en el 2026 American Expressse sentó El quinto club de campoprobablemente un regreso a la competencia de nivel de gira de PGA; le otorga la oportunidad de calificar a través del calificador del lunes para el Campeonato de Tecnología Mundial en noviembre; y refuerza su posición entre los profesionales que, a pesar de no ser miembros de la gira a tiempo completo, consistentemente competir a niveles altos.

«Ha habido una gran insurgencia de jugadores realmente buenos en la sección que realmente pueden competir en el nivel de la PGA Tour», dijo Block. «Me han estado presionando con fuerza».

Cómo lo logró

Bloque camino hacia esta victoria fue estable y dominante. Se cargó rondas de 63-66-71 en lugares como el Curso Arnold Palmer en Mission Hills y el curso South en Ironwood, que conduce de principio a fin.

Bromeó sobre la competitividad del campo: «Creo que hubo 186 jugadores … una cantidad loca de profesionales de PGA que salieron y jugaron». Ese nivel de participación muestra cuán profundo es el talento, incluso fuera de los eventos de Marquee Tour.

Entre los jugadores que hicieron el corte fue Blake Schmittel profesional de la cabeza en Club de campo de Ironwood–Nos de los pocos que vigilarán el bloqueo y lo empujarán. El bloque necesario para mantenerse agudo, porque con campos fuertes y profesionales locales como Schmitt en juego, los márgenes son delgados. A pesar de que Schmitt no ganó, su desempeño ayuda a subrayar cuán profunda fue la competencia.

«Es un privilegio tener la capacidad de jugar a un alto nivel», dijo Schmitt. «Pero al tener la habilidad, es una especie de bonificación para la industria, obtener oportunidades de juego. Solo lo veo como una bendición».

Más que solo golf

Block atrae a los fanáticos no solo por lo que hace en el curso, sino cómo lo hace. Él es alguien que, a pesar de ser mayor que la mayoría de los contendientes, no parece inscribido por la falta de un gran estado de gira. En cambio, se pone en el trabajo, aparece en eventos seccionales y regionales, y cuando se le da una oportunidad, lo hace contar. Sus actuaciones no son destellos en la sartén, se construyen el uno en el otro.

Su 2023 PGA Campeonato Run expectativas elevadas. Luego convirtió esa exposición en apariciones en eventos de gira como el Charles Schwab Challenge, RBC Canadian OpenCampeonato de tecnología mundial, e incluso jugó en el extranjero. Pero en los últimos tiempos, las invitaciones se han reducido. Esta victoria restaura parte de ese impulso hacia adelante. Es un recordatorio de que la consistencia, la determinación y la toma de cada oportunidad.

Si bloquea Aprovecha el calificador Para el Campeonato de Tecnología Mundial, eso podría llegar tan pronto como noviembre, dándole la oportunidad de volver a ingresar a la combinación de la temporada de la gira antes de su regreso confirmado de enero.

De ahora y entonces, mantenerse afilado será crucial. Ya sea que eso signifique jugar más torneos regionales, agudizar todas las facetas de su juego o construir aptitud física y consistencia, BLOCK necesitará todas las herramientas en la caja si va a aprovechar al máximo esta segunda oportunidad en la competencia a nivel turístico.