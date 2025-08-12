¡El fantástico precio del anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo puede comprar 10 unidades de Lamborghini Huracan!

Riad, Viva – Anillo prometido dado Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez Robando con éxito la atención del mundo. No solo por su sorprendente tamaño, sino también por su valor fantástico que hace que muchas personas sean curiosas: en realidad, ¿puedes comprar algo con tanto dinero?

Anillo de lujo por valor de decenas de miles de millones

Según el informe de la página seis, se estima que el anillo de diamante ovalado grande tiene un valor de US $ 2-5 millones o alrededor de Rp 33 mil millones a RP 83 mil millones (tipo de cambio de Rp 16,500 por dólar estadounidense).

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto : instagram.com/georginagio

Se estima que la piedra principal tiene más de 30 quilates con el mejor color y claridad, flanqueada por dos grandes piedras complementarias e instalada en configuraciones de platino.

Puede comprar un coche de súper lujo

Si usa el número más alto, RP. 83 mil millones, este anillo es equivalente a:

10 unidad Lamborghini Huracan Sto (alrededor de Rp. 8 mil millones por unidad)

6 unidades de Ferrari SF90 Stradale (alrededor de Rp. 13 mil millones por unidad)

83 Unidades Toyota Fortuner (alrededor de Rp. 1 mil millones por unidad)



Equivalente al complejo de viviendas

Con este precio, Ronaldo en realidad puede comprar:

40 Casa Tipo 36 en el área metropolitana de Yakarta (Rp. 2 mil millones por casa)

10 villas de lujo en Bali o Lombok (Rp. 8 mil millones por villa)

Una pequeña isla privada en Filipinas o el Caribe.

No es de extrañar que el centro de atención

El valor de este anillo es razonable teniendo en cuenta que Ronaldo es uno de los atletas más ricos del mundo con un ingreso anual de cientos de millones de dólares estadounidenses. Pero para el público en general, la figura de RP. 80 mil millones para un anillo es algo extraordinario, incluso una propiedad a gran escala o una inversión automotriz.