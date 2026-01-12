¿El Face ID del iPhone a menudo no reconoce las caras? Esta configuración es la solución

lunes 12 de enero de 2026 – 15:34 WIB
VIVA – Muchos usuarios iPhone depender de identificación facial para desbloquear rápidamente la pantalla. Sin embargo, muchos consideran que esta característica no siempre es consistente. A veces, Face ID funciona sin problemas, pero otras veces falla repetidamente hasta que el usuario se ve obligado a ingresar un código de acceso. Esta situación es ciertamente molesta, especialmente cuando tienes prisa o tienes las manos ocupadas.
Este problema de Face ID inestable también suele aparecer cuando cambia la apariencia facial. Desde usar mucho maquillaje, cambiar de peinado, usar anteojos, hasta intentar abrir el teléfono celular desde cierto ángulo. Al principio, mucha gente pensó que Face ID no era fiable. De hecho, Apple ha preparado una configuración especial para solucionar este problema.
Razones por las que Face ID no siempre es preciso
Tecnológicamente, Face ID utiliza un escaneo facial 3D que sigue aprendiendo de cada uso. Este sistema está diseñado para reconocer cada vez más el rostro del propietario. Sin embargo, en la práctica, cambios significativos en la apariencia pueden confundir al sistema.
El maquillaje que cubre los detalles del rostro, los flequillos que cubren la frente o los accesorios como sombreros y bufandas pueden afectar los resultados del escaneo. De hecho, sostener el iPhone en un ángulo diferente al habitual también puede hacer que Face ID no reconozca las caras.
Función de apariencia alternativa, una solución poco conocida
Apple presenta una función llamada Alternate Appearance o visualización alternativa, según informa La guía de Tom. Esta función permite a los usuarios registrar una cara por segunda vez en diferentes condiciones. De esta forma, Face ID tiene como referencia dos mapas faciales completos, no solo uno.
Una vez activada esta función, Face ID será mucho más preciso en diversas situaciones, incluso cuando el usuario se viste, cambia de peinado o abre el teléfono desde un ángulo inusual.
Cómo configurar una apariencia alternativa en iPhone
Estos son los sencillos pasos para activarlo:
1. Abra la configuración de Face ID y contraseña
Ingrese a la aplicación Configuración, luego desplácese hacia abajo y seleccione Face ID y contraseña. El sistema le pedirá que ingrese la contraseña de su iPhone como verificación de seguridad.
2. Seleccione «Establecer vista alternativa»